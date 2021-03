Micromax a lancé deux smartphones en novembre: le Micromax In Note 1 et le In 1b. La société a envoyé des invitations pour un nouvel événement de lancement où Micromax annoncera le In 1. L’événement sera retransmis en direct sur MicromaxInfo.com à 12h00 heure locale le 19 mars.

L’invitation a pour thème un billet de cinéma, ce qui suggère que cet appareil peut être conçu comme un smartphone de consommation multimédia économique. L’invitation lit «India Ka Naya Blockbuster» qui se traduit par «le nouveau blockbuster de l’Inde» de l’hindi. On s’attend à ce que le In 1 serve un espace entre le Micromax In 1b et le In note 1.

Les deux appareils Micromax In précédents sont alimentés par les chipsets MediaTek, nous allons donc probablement voir un autre appareil alimenté par MediaTek ici. Micromax développe actuellement un appareil 5G, mais cela, avec une paire d’écouteurs sans fil, sera annoncé dans une prochaine version.



Micromax IN Note 1 et Micromax IN 1B

Nous ne connaissons encore aucune des spécifications de l’In 1, mais nous pouvons supposer qu’il pourrait y avoir une configuration à trois caméras et une grande batterie de 5000 mAh comme ses frères et sœurs. Il peut avoir un écran entre 6,5 et 6,7 pouces de diagonale, et quelques-uns ont 4 Go de RAM comme le In note 1.

