Misant sur le succès de ses deux premiers smartphones de la série In, Micromax pourrait envisager de proposer un smartphone de 6 Go de RAM dans la série, selon le co-fondateur de la société Rahul Sharma. Dans une session virtuelle postée sur YouTube, Rahul Sharma répond à toutes les questions des fans de Micromax en Inde sur la nouvelle série In. Nommées à juste titre «Parlons INdia ke Liye», les sessions virtuelles visent à répondre à toutes les questions des utilisateurs sur les smartphones Micromax, émanant des fabricants eux-mêmes.

Au cours de l’interaction virtuelle, Sharma répond aux questions sur un futur smartphone Micromax In de 6 Go de RAM, le refroidissement liquide sur les smartphones Micromax, la coque et la protection d’écran utilisées sur les smartphones Micromax In, l’affichage à taux de rafraîchissement élevé, etc. Au cours de la session virtuelle, tout en répondant à une question sur une variante possible de 6 Go de RAM du Micromax In Note 1, Sharma a déclaré que si le Micromax In Note 1 est un smartphone suffisamment capable en lui-même avec 4 Go de RAM, il y a autre chose à venir pour ceux-ci. dans l’attente d’un smartphone de 6 Go de RAM. En outre, un utilisateur a également demandé à Sharma si l’entreprise envisageait d’introduire le refroidissement liquide dans ses futurs smartphones. Sharma a indiqué que bien qu’il n’y ait rien dans le pipeline pour le moment, la société apportera un refroidissement liquide dans un futur smartphone.

En outre, Sharma a également confirmé que la société apporterait un smartphone phare à taux de rafraîchissement élevé, car de nombreux utilisateurs ont demandé un affichage à taux de rafraîchissement élevé sur les smartphones Micromax In.

Alors que le co-fondateur de Micromax tenait sa session virtuelle pour répondre aux questions des utilisateurs, des rapports ont commencé à faire surface à propos d’un deuxième smartphone Micromax In Note, probablement appelé Micromax In Note 1 Pro ou Micromax In Note 2. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation de la société sur les surnoms susmentionnés, il est dit que le Micromax In Note 1 Pro ou Micromax In Note 2 accueillera toutes les fonctionnalités auxquelles Sharma a répondu lors de sa récente session.