Le smartphone Micromax In Note 1 sera à nouveau à gagner en Inde le 18 décembre. Les clients pourront acheter l’appareil à partir de minuit via le site Micromax India ainsi que sur Flipkart qui héberge actuellement sa vente Big Savings Days (à partir de demain pour clients réguliers). Le Micromax In Note 1 ainsi que le Micromax In 1b ont fait un retour sur le marché indien des smartphones plus tôt en novembre, pour rivaliser avec les smartphones à petit budget proposés par Xiaomi, Samsung et Nokia. Il est disponible en deux options de rangement et deux finitions de couleur.

Le prix du Micromax IN Note 1 en Inde commence à 10 999 Rs pour le modèle de stockage de base 4 Go + 64 Go, tandis que la variante 4 Go + 128 Go coûte 12 499 Rs. Flipkart, lors de sa vente Big Savings Days, propose au téléphone des offres telles que 5% de remise sur la carte de crédit Flipkart Axis, 100 Rs de réduction avec la carte de débit Bank of Baroda MasterCard lors de la première transaction et une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 11950 Rs. Les clients peuvent également sélectionner une option EMI sans frais avec plusieurs banques nationales et internationales, à partir de Rs 1 389 par mois.

En termes de spécifications, le Micromax In Note 1 arbore un écran Full HD + de 6,67 pouces avec des cadres minces de tous les côtés. Sous le capot, il contient un MediaTek Helio G85 associé à 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage intégré. Micromax dit que le téléphone fonctionnera sous Android sans publicité ni bloatware pour fournir « transparent et vif [operating system] « Il est livré avec quatre caméras arrière logées dans un module rectangulaire vertical dans le coin supérieur gauche. La configuration de la caméra arrière quadruple comprend une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra grand angle de 5 mégapixels et deux caméras de 2 mégapixels. Les caméras arrière prennent en charge le mode nuit avec d’autres effets de caméra. À l’avant, il y a une caméra selfie grand angle de 16 mégapixels à l’intérieur de la découpe perforée au centre.

Les autres caractéristiques comprennent une batterie de 5000 mAh censée durer jusqu’à 2 jours en fonction de l’utilisation du téléphone. Le Micromax In Note 1 prend également en charge la charge rapide ainsi que la charge inversée, et la boîte comprend un adaptateur secteur de 18 W. Les options de connectivité incluent Bluetooth, Wi-Fi bi-bande, etc. Pour la sécurité biométrique, il existe un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière.