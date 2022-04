Micromax In 2c en Inde fin avril ou début mai

Micromax a travaillé dur sur une sorte de retour et est déjà à la hauteur de ses plans de lancement de quatre ou cinq nouveaux produits chaque trimestre. Il a déjà lancé des appareils de la série 1 comme le Micromax In 1, le In Note 1 et le In 1b et plus récemment le haut de gamme In Note 2. Nous savons déjà que la société a également une série 2, avec au moins un 2b et 2c maquette. En fait, le In 2b a déjà été annoncé en juillet de l’année dernière.

Lancement de Micromax IN 2C plus tard ce mois-ci ou début mai 2022.#Micromax #DANS #MicromaxIN — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 16 avril 2022

Selon un initié de l’industrie, le Micromax In 2c est sur le point de rejoindre son frère plus tard ce mois-ci ou à défaut – au début du mois prochain. La source réaffirme également que le in 2c fera basculer un chipset Unisoc. Cela, cependant, était déjà connu grâce à une fuite de GeekBench en juin de l’année dernière. Le In 2c devrait exécuter le même Unisoc T610 que le In 2b. Cette puce offre des performances à peu près conformes à celles du MediaTek Helio G80 et constitue une énorme mise à niveau par rapport au Helio G35 présent à l’intérieur du Micromax In 1b en termes de performances monocœur.

Malheureusement, nous n’en savons pas vraiment plus sur les spécifications du In 2c. Nous pouvons supposer qu’il sera assez similaire à son frère 2b, qui bascule un écran LCD HD+ de 6,52″, 64 Go de stockage extensible, 4 Go ou 6 Go de RAM, selon la variante, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W via un Type -C, une prise jack 3,5 mm et un 13MP, plus deux configurations de caméra selfie principale 2MP et 5MP.Le In 2b est un téléphone 4G avec prise en charge double SIM, double VoLTE et double veille, ainsi que VoWIFI.

Nous savons que Micromax prévoit également au moins un smartphone 5G abordable et le In 2c ne le sera pas puisque l’Unisoc T610 et son modem n’ont pas cette capacité. Donc, il y a encore plus à l’horizon de Micromax.

