Micromax In 2b et In 2c comparés avec le chipset Unisoc, montrent le niveau de performance Helio G80

Micromax organise un retour et prévoit de lancer 4 à 5 nouveaux produits chaque trimestre, a déclaré le co-fondateur Rahul Sharma. Il a déjà lancé des appareils de la série 1 comme le Micromax In 1, le In Note 1 et In 1b, maintenant des indices de la prochaine série 2 ont fait surface.

Les Micromax In 2b et In 2c exécutaient tous les deux Geekbench 5 et tous deux sont alimentés par le même chipset Unisoc T610 connecté à 4 Go de RAM et exécutant Android 11.





Scores Geekbench 5: Micromax In 2b et In 2c

L’Unisoc T610 est un chipset 12 nm avec 2 cœurs Cortex-A75 à 1,8 GHz et 6 cœurs A55 également à 1,8 GHz. Il dispose également d’un GPU Mali-G52 MP2. Ceci est comparable au chipset Helio G80 de MediaTek, une puce de 12 nm avec le même matériel que celui utilisé dans le téléphone In 1.

En fait, les scores Geekbench s’alignent avec d’autres appareils alimentés par le G80 (notez que le G80 peut cadencer ses cœurs A75 plus haut, allant jusqu’à 2,0 GHz). C’est également une énorme mise à niveau par rapport à l’Helio G35 trouvé à l’intérieur du Micromax In 1b en termes de performances monocœur.

GeekBench 5 (mono-cœur)

Plus c’est mieux

Xiaomi Redmi 9 Prime (G85)

362

Samsung Galaxy A32 (G85)

361

Micromax en 2b

350

Micromax en 2c

348

Realme C15 (G35)

168

GeekBench 5 (multicœur)

Plus c’est mieux

Xiaomi Redmi 9 Prime (G80)

1325

Samsung Galaxy A32 (G80)

1277

Micromax en 2c

1233

Micromax en 2b

1204

Realme C15 (G35)

996

Micromax promet de dévoiler des téléphones 5G abordables cette année, mais ce n’est clairement pas le cas – l’Unisoc n’a qu’un modem 4G – il y a donc plus à venir de la part de l’entreprise.

Source 1 | Source 2 | Passant par