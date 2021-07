Micromax IN 2b annoncé : écran 6.52″, stock Android et grosse batterie

Micromax a fait un retour en Inde en novembre dernier avec l’IN 1b, et aujourd’hui, la société a annoncé son successeur, baptisé Micromax IN 2b.

Le Micromax IN 2b est présenté comme un « No Hang Phone » qui promet une « expérience transparente et sans décalage ». Et pour ce faire, le fabricant indien de combinés a utilisé une puce Unisoc T610 associée à 4/6 Go de RAM. Le smartphone exécute la version stock d’Android 11 dépourvue de tout bloatware et est livré avec la promesse de deux ans de mises à niveau.

Côté stockage, vous n’avez qu’une seule option – 64 Go – mais le smartphone dispose d’un emplacement pour carte microSD dédié, permettant une extension de stockage jusqu’à 256 Go.

Le Micromax IN 2b est construit autour d’un écran LCD HD+ de 6,52″ avec une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 5MP. Le panneau arrière du smartphone – ayant un motif similaire à celui de Realme C3 – abrite un lecteur d’empreintes digitales, un haut-parleur et deux caméras – 13MP primaire et 2MP profondeur.

L’ensemble de l’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui est alimentée par un port USB-C jusqu’à 10 W.

Le reste des points forts du Micromax IN 2b comprend une prise casque 3,5 mm, une prise en charge double SIM, une connexion Wi-Fi double bande, une double VoLTE et VoWiFi.

La variante 4 Go/64 Go du Micromax IN 2b est au prix de 7 999 INR (105 $/90 €) et la variante 6 Go/64 Go à 8 999 INR (120 $/100 €). L’IN 2b sera mis en vente en Inde à partir du 6 août sur le site officiel de Micromax et Flipkart avec trois options de couleur – noir, bleu et vert.

Source 1, Source 2