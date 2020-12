Le smartphone à petit budget In 1b de Micromax a été mis en vente pour la première fois aujourd’hui depuis son lancement le mois dernier. La vente du smartphone aujourd’hui est intervenue après que la première vente ait été retardée par Micromax en raison de problèmes logistiques. Comme prévu, le Micromax In 1b a été épuisé sur Flipkart rapidement après le lancement de la vente. Le smartphone a été vendu via Flipkart et est au prix de 6 999 Rs. Si vous n’avez pas reçu le Micromax In 1b lors de la vente d’aujourd’hui et que vous ne pouvez pas attendre la prochaine vente, il n’y a pas lieu de s’inquiéter car il existe plusieurs autres options dans ce prix qui offrent un package similaire. Le Xiaomi Redmi 9A est considéré comme le concurrent le plus proche du Micromax In 1b. À partir de Rs 6 999, le Redmi 9A est disponible au même prix que le Micromax In 1b. Voyons comment le Redmi 9A se compare au Micromax In 1b en termes de spécifications.

Le Micromax In 1b est livré avec un écran HD + de 6,52 pouces au format 20: 9. Le smartphone est alimenté par le chipset Helio G35 de MediaTek associé à jusqu’à 4 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 64 Go de stockage interne, extensible à 128 Go via un emplacement pour carte microSD. À l’arrière, le Micromax In 1b est livré avec une configuration à double caméra qui comprend un objectif principal de 13 mégapixels avec une ouverture f / 1,85 et un tireur secondaire de 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. À l’avant, le Micromax In 1b est livré avec un appareil photo de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2.0. De plus, le Micromax In 1b est soutenu par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 10 W et une charge filaire inversée.

Le Redmi 9A, d’autre part, est également livré avec un écran HD + de 6,53 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Le smartphone est alimenté par le chipset Helio G25 de MediaTek associé à jusqu’à 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne extensible jusqu’à 512 Go via un emplacement pour carte microSD. En outre, le Redmi 9A dispose d’un seul appareil photo 13 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un seul appareil photo 5 mégapixels. Le Redmi 9A est également livré avec une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 10 W.

En termes de spécifications, le Micromax In 1b offre un meilleur rapport qualité-prix pour le pricetag Rs 6 999 avec son plus gros processeur et plus de RAM et de caméras. Cependant, le Redmi 9A est disponible à l’achat sur le site Web de Xiaomi et Amazon.in en ce moment, tandis que la prochaine vente du Micromax In 1b est encore inconnue.