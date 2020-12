Le smartphone Micromax In 1b sera enfin disponible à l’achat en Inde le 10 décembre. La première vente du smartphone dans le pays devait avoir lieu le 26 novembre; cependant, il a été reporté en raison d’un problème logistique non spécifié. Il a été lancé aux côtés de Micromax In Note 1 début novembre. Le Micromax In Note 1 a été disponible pour plusieurs ventes flash au cours des dernières semaines, et sa prochaine vente aura lieu plus tard ce mois-ci.

Le prix du Micromax In 1B en Inde commence à Rs 6 999 pour la variante de stockage de base 2 Go de RAM + 32 Go, tandis que l’option de stockage 4 Go de RAM + 64 Go est livrée avec un prix de 7 999 Rs. Les clients de Flipkart peuvent également bénéficier de réductions instantanées avec les cartes American Express (5 000 Rs) et les cartes de crédit Axis Bank Buzz (10%). De plus, les clients de la plate-forme de commerce électronique auront accès à une offre d’échange d’une valeur maximale de 6 850 Rs et à une option EMI gratuite à partir de 889 Rs par mois. Les utilisateurs de cartes de crédit Flipkart Axis Bank peuvent bénéficier de 5% de remise. Aucune offre de vente n’est actuellement détaillée sur le site Internet de Micromax.

En termes de spécifications, le Micromax In 1B arbore un écran HD + de 6,52 pouces au format 20: 9. Sous le capot, il contient le SoC MediaTek Helio G35 associé à la technologie HyperEngine Gaming de MediaTek. Le smartphone est également livré avec jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible jusqu’à 128 Go via une carte microSD. Il abrite une configuration à double caméra arrière qui comprend une caméra principale de 13 mégapixels et une caméra secondaire de 2 mégapixels. À l’avant, il dispose d’un appareil photo de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Les autres fonctionnalités de Micromax In 1b incluent 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.0 et GPS / A-GPS. Il est livré avec une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge de 10 W via le port Micro-USB. De plus, le téléphone prend en charge les cartes double SIM (nano).