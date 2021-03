Après son retour officiel sur le marché indien avec les In 1b et In note 1, Micromax ne perd pas de temps et élargit encore plus sa gamme budget / mid-ranger. Nous savons déjà que le prochain ajout à la famille sera un Micromax In 1 vanille et nous avons même une date de lancement officielle fixée au 19 mars.



Micromax IN Note 1 et Micromax IN 1B

Grâce à l’un de nos collègues de XDA, nous connaissons désormais également les principales spécifications du téléphone. Bien sûr, ceux-ci ne sont ni officiels ni confirmés de manière formelle, mais nous avons très peu de raisons d’en douter, car ils correspondent bien à l’attente continue que le Micromax In 1 est destiné à bien se placer entre In 1b et In 1b Dans la note 1.

À commencer par l’écran, qui semble avoir la même taille que celui de l’In note 1 à 6,67 pouces, avec une résolution FullHD + et également un design de caméra selfie perforé. La paire utilise probablement le même panneau, ce qui signifie que nous pouvons facilement nous attendre à de nombreuses autres similitudes externes, voire même à une coque principalement empruntée, à des fins de rentabilité.

Les autres similitudes dans les composants, comme la batterie de 5000 mAh, se chargeant à 18W et le scanner d’empreintes digitales arrière, soutiennent davantage cette théorie. En ce qui concerne les rétrogradations notables de In note 1 à In 1 go, le chipset MediaTek G85 est remplacé par un MediaTek G80. De plus, le Micromax In 1 n’aura apparemment pas de caméra ultra-large, mais conservera toujours le vivaneau principal 48MP de In note 1, ainsi que le macro 2MP et le capteur de profondeur 2MP. Voyant à quel point l’ultra-large sur la note 1 est une unité 5MP, ce n’est pas une perte dans notre esprit.

Aucun mot sur les prix pour le moment, mais sachant que l’In note 1 coûte environ 130 € et que le In 1b, notamment moins performant, coûte environ 80 €, quelque chose dans le stade de 100 € semble être un bon pari.

La source