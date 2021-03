Le Micromax In 1 possède un écran LCD de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + et un petit trou perforé au milieu pour la caméra selfie. La puce Mediatek est couplée à 4 Go de RAM et à deux options de stockage – 64 Go et 128 Go, mais la liste officielle ne dit rien sur un slot microSD.

Le fabricant indien de smartphones Micromax vient d’annoncer son dernier appareil – le Micromax In 1. Il a le corps du Micromax In note 1 mais est livré avec un prix légèrement plus abordable. Le coût inférieur signifie un chipset Helio G80 moins impressionnant et une triple caméra.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy