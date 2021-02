Micromax a annoncé sa toute première semaine de sensibilisation au service pour l’ensemble de son portefeuille de produits, y compris les smartphones Micromax In récemment lancés. L’objectif de cette nouvelle campagne de Micromax est d’informer les gens sur le support après-vente proposé par la marque. Cela comprend des domaines tels que l’accent mis sur les centres de service à travers l’Inde, le support multilingue, la promesse de service express, les plans de protection et le score de satisfaction client.

Outre les mobiles récemment lancés, l’ensemble du portefeuille de Micromax comprend la gamme de téléviseurs intelligents, de machines à laver et de climatiseurs. La semaine de sensibilisation au service se concentrera sur les initiatives de service après-vente prises par la marque à travers ses offres de produits. Micromax prétend offrir un service à plus de 22 000 codes PIN à travers l’Inde. Il fournit une assistance téléphonique en 6 langues: hindi, anglais, kannada, malayalam, tamoul et telugu. La marque affirme avoir couvert toutes les capitales des États et les métros avec une promesse de service express de 60 minutes pour IN Mobiles.

En plus de cela, Micromax propose également 3 plans de protection uniques pour ses utilisateurs Micromax In. Celles-ci incluent l’extension de garantie, les dommages à l’écran et les dommages accidentels, physiques et liquides. Dans le cadre des différents plans, les consommateurs peuvent bénéficier d’une extension de garantie sur leurs smartphones Micromax In jusqu’à 6 mois après l’achat, avec réparation illimitée jusqu’à la somme assurée, et également remplacer leur écran sans frais. Les consommateurs peuvent également réclamer des dommages physiques et liquides accidentels deux fois à hauteur de la somme assurée. Micromax affirme également avoir les meilleurs prix de la catégorie.