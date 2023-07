Microbiomes génétiquement modifiés et impasse canadienne de Google

Les microbes sont partout, et ceux de notre corps semblent être extrêmement importants pour notre santé. Ils ont développé des relations complexes avec d’autres systèmes vivants, se nourrissant de produits chimiques dans leur environnement pour produire d’autres produits chimiques, dont certains sont plus bénéfiques pour les organismes voisins que d’autres.

Faire travailler les microbes pour nous est une perspective alléchante pour les scientifiques depuis des décennies. Pouvons-nous modifier les génomes de ces microbes pour contrôler exactement quels produits chimiques ils décomposent ou produisent, par exemple ? Et si nous pouvions obtenir des microbes pour nous aider à réduire la pollution, ou créer des microbes qui fabriquent des médicaments ?

La bonne nouvelle est que les nouvelles technologies nous rapprochent de plus en plus de la réalisation de microbes d’ingénierie au profit de notre santé et de notre environnement. Les experts disent que nous pourrions être à seulement quatre ans des traitements humains. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

Si vous souhaitez en savoir plus sur les microbes et les microbiomes, pourquoi ne pas consulter :

+ Les bactéries peuvent être modifiées pour combattre le cancer chez la souris. Les scientifiques ont conçu des microbes qui semblent prévenir ou traiter le cancer dans des tests sur des animaux, et des pistes humaines sont sur les cartes. Lire l’histoire complète.

+ Votre microbiome vieillit comme vous, et c’est un problème. Nos intestins abritent un écosystème complexe de bactéries. Pouvons-nous le modifier pour rester en bonne santé en vieillissant ? Lire l’histoire complète.