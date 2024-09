Micro Tower Living / Studio de design Arti

© Mario Wibowo

+ 20

© Mario Wibowo

Description textuelle fournie par les architectes. Imaginez un espace de vie idéal dans un environnement urbain tropical comme Jakarta. En raison des niveaux élevés de pollution et des problèmes de sécurité, de nombreuses habitations de la ville sont conçues pour être étroitement fermées, ce qui entraîne des conditions de vie moins saines et loin d’être idéales. Pourtant, bien que Jakarta reste l’épicentre des affaires et la capitale du pays, elle continue d’attirer un afflux important de résidents d’autres régions.

© Mario Wibowo

Section AA

© Mario Wibowo

Cette maison est un exemple de solution qui répond aux besoins des familles venues de l’extérieur de l’île de Java pour travailler dans la capitale. Au lieu de résider dans de nombreuses maisons séparées, les familles ont décidé de créer une maison partagée adaptée à leur mode de vie, où elles passaient de longues journées de semaine à travailler du matin au soir. Arti a introduit le concept de cohabitation dans une micro-tour comme prototype d’une habitation urbaine compacte idéale, offrant une solution qui répond aux besoins de nombreux habitants de Jakarta. La micro-tour est désignée comme privée, tandis que les espaces extérieurs sont conçus comme des zones communes. Ces espaces communs sont conçus comme des zones publiques, avec des puits de lumière avec des persiennes en bois et un aménagement ouvert qui assure la flexibilité des résidents.

© Mario Wibowo

Plan – Rez-de-chaussée

© Mario Wibowo

Cette maison est construite sur un terrain relativement compact. Chaque micro-tour est placée stratégiquement le long du périmètre, s’étendant de l’avant vers l’arrière, fonctionnant comme support structurel principal. Cette disposition maintient la zone commune centrale ouverte et libre de barrières. Avec des micro-jardins intégrés dans toute la maison, l’espace commun bénéficie d’un flux d’air naturel qui permet l’échange d’air et réduit la dépendance aux systèmes CVC. La grande lucarne est recouverte de persiennes en bois qui aident à protéger de la chaleur mais laissent pénétrer la lumière naturelle dans les espaces publics, minimisant ainsi l’utilisation d’énergie inutile par les ménages

Diagramme de transformation

© Mario Wibowo

En utilisant des briques rouges cuites localement pour la façade et l’intérieur, le projet démontre sa responsabilité envers l’utilisation de matériaux locaux. Largement présents dans toute la région, ces matériaux ont été un choix fiable pour la construction au fil des décennies, appréciés pour leur résistance, leur prix abordable et leur entretien minimal. Les briques rouges offrent également un contrôle naturel de la température et une forte isolation phonique, ce qui les rend idéales à des fins résidentielles. En traduisant ce concept en un prototype vivant, Arti entend contribuer au bien-être des résidents, dynamiser le quartier et influencer d’autres villes confrontées à des situations similaires. L’objectif principal est de créer un espace de vie durable et confortable, accessible et réalisable avec des méthodes de construction à faible technologie.