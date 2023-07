Micky van de Ven à Tottenham: l’ascension du défenseur néerlandais de Volendam à Wolfsburg expliquée | ‘La vitesse est folle’ | Nouvelles du football

Micky van de Ven est l’un des jeunes défenseurs les plus excitants du sport, sa vitesse « folle » le séparant des autres. À 22 ans, un passage en Premier League confirmerait son statut parmi les talents d’élite du jeu. Mais cette montée n’était pas inéluctable.

Au printemps 2019, avant son passage en Bundesliga avec Wolfsburg, le jeune Néerlandais jouait toujours pour l’équipe de l’académie de Volendam et devait être libéré cet été-là. Son potentiel n’était pas évident pour tout le monde.

Un nouveau régime a apporté une nouvelle perspective. Wim Jonk, l’ancien milieu de terrain néerlandais, devait prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef cet été-là. Jasper van Leeuwen serait le nouveau directeur sportif. Heureusement, les deux étaient là pour regarder un match U19 en avril.

« Ils étaient comme, ‘Woah, qui est-ce?' » C’est le souvenir de Ruben Jongkind, le nouveau responsable de la méthodologie à Volendam. Lui aussi avait fait partie de la révolution de velours malheureusement avortée à l’Ajax aux côtés de Johan Cruyff. Ces hommes connaissaient le vrai talent.

« Nous venions d’arriver de l’Ajax où nous avions formé de nombreux jeunes joueurs de haut niveau, puis nous avons vu ce garçon avec cette arme remarquable et extraordinaire, qui était sa vitesse et sa capacité à dribbler de l’arrière. C’était de première classe », a déclaré Jongkind. Sports du ciel.

« Nous avons demandé aux gens du club et ils nous ont dit qu’il était le défenseur central de cinquième choix et lui avaient dit qu’il pouvait chercher un autre club parce qu’il n’était pas si bon. Nous étions comme, ‘Oh non!’ Quand nous avons commencé en juin, nous lui avons immédiatement donné un nouveau contrat. » En quelques mois, il était titulaire pour l’équipe première.

Apparemment, ce fut un début peu propice dans une équipe en difficulté au deuxième niveau aux Pays-Bas. « Il n’y avait vraiment plus de fans. Un football de mauvaise qualité. » Mais Jonk et ses collègues ont changé cela, en introduisant des idées d’Ajax qui ont apporté un nouvel espoir.

« Nous avons travaillé avec lui de la même manière que nous avons travaillé avec les joueurs de l’Ajax, le même modèle d’entraînement individuel, l’idée Cruyff. Le budget pour l’ensemble du club n’était pas plus grand que l’académie de l’Ajax mais quand vous avez un diamant brut, vous pouvez faire ça brille. »

Image:

Micky van de Ven a impressionné lors de son passage en Bundesliga avec Wolfsburg





Van de Ven appartenait certainement à cette catégorie. Il était unique. « Il y a vingt ans, j’avais travaillé dans l’athlétisme avec des artistes de classe mondiale », explique Jongkind. « J’ai travaillé à l’Ajax avec les plus grands talents mais la vitesse que ce gars a pour un défenseur ? C’est fou. »

À Volendam, alors que les discussions sur un transfert se sont intensifiées cet été, la réputation grandissante de Van de Ven étant évidente, le dépisteur en chef a creusé les anciens rapports sur lui. Curieusement, l’un des défenseurs les plus prometteurs du moment était autrefois considéré comme un attaquant.

« Ils le voyaient comme un avant-centre et il jouait aussi sur l’aile gauche », rigole Jongkind. « Mais ils ont estimé qu’il n’était pas assez bon là-bas et c’est pourquoi ils l’ont mis à l’arrière. » Cela aide à expliquer pourquoi certaines des premières faiblesses défensives ont obscurci l’opinion.

« À l’époque, il n’était pas si bon en tête, pas si bon en tête-à-tête parce qu’il avait été attaquant. Il jouait tellement à l’autre bout du terrain qu’il manquait de compétences techniques défensives. Le mouvement était un peu comme une girafe donc ça devait s’améliorer. »

Mais l’envie d’aller mieux était toujours là. « N’importe quel petit jeu, quel qu’il soit, il voulait gagner. Même si c’était des fléchettes ou quelque chose comme ça. Il est obsédé. Il donne le maximum à l’entraînement, même dans les jeux à petite échelle, il est fort dans les duels et il donne des coups de pied tes fesses. »

L’excitation suscitée par le potentiel de Van de Ven a alerté l’un des agents les plus en vue du jeu, feu Mino Raiola. « Il était intelligent. Ayant gagné beaucoup d’argent avec les joueurs de l’Ajax, quand il a vu que nous l’aimions, il a sauté sur Van de Ven », affirme Jongkind.

Lorsque Volendam a ensuite rejeté les offres de 1,5 million d’euros de Wolfsburg et de Marseille, le joueur et son agent ont poursuivi le club en justice pour demander la dissolution de son contrat. Jongkind appelle cela « une longue histoire qui aurait pu être un désastre pour le football néerlandais » si cela avait été contre eux.

Au lieu de cela, un comité d’arbitrage a décidé que Volendam avait droit à 3,5 millions d’euros plus des bonus – les frais les plus élevés jamais payés pour un joueur de deuxième niveau aux Pays-Bas. Il y avait aussi des frais de vente de 15 %. « Cela n’était pas inclus dans la proposition initiale. »

Ce détail pourrait être important cet été compte tenu des chiffres désormais impliqués. « Pour nous, cela pourrait représenter la moitié du budget de l’année. » Un grand moment pour un club qui évolue désormais en Eredivisie, après s’être maintenu la saison dernière avec la deuxième équipe la plus jeune d’Europe.

C’est juste une autre raison pour laquelle tout le monde au club suit la fortune de son ancien joueur de l’académie depuis son départ. A Wolfsburg, le rythme reste mais l’envie aussi. Aucun joueur d’une équipe de première moitié n’a bloqué plus de tirs en Bundesliga la saison dernière.

« C’est aussi sa façon de repousser ses adversaires », explique Jongkind. « Il fait ce truc avec ses mains et vous ne pouvez tout simplement pas atteindre le ballon. Il a des membres si longs qu’il est impossible de s’approcher de lui, puis il accélère juste loin de vous et vous ne pouvez rien faire pour l’arrêter. »

Image:

La capacité de Micky van de Ven à protéger le ballon des adversaires est un trait remarquable





Combinez cela avec la polyvalence – « il peut jouer à l’arrière gauche si nécessaire » et un « état d’esprit gagnant incroyable » et l’attrait n’est pas une surprise. On s’attend à ce que d’autres aspects de son jeu, tels que son jeu de construction et sa vitesse de passe, s’améliorent dans une équipe plus forte.

« Le potentiel brut est incroyable pour son poste », ajoute Jongkind.

« J’aime vraiment Josko Gvardiol parce qu’il est tellement complet. Micky n’est pas si complet mais il a cette qualité spéciale, cette vitesse incroyable, qui le rend très précieux. Il peut faire progresser le jeu dans la construction et pour une équipe qui a beaucoup de balle qui est très intéressante. »

Un joueur spécial dont les talents sont désormais évidents.

Mais ils avaient besoin d’être repérés ce jour-là en 2019.

« Il aurait probablement surgi ailleurs, mais on ne sait jamais. C’est une histoire frappante de la façon dont les gens perçoivent le talent et le potentiel, car il y avait suffisamment de choses à dire avec ce pour quoi il n’était pas bon. Si vous regardez cela, vous faites peut-être une autre décision.

« Si vous regardez la partie extraordinaire, mettez l’accent sur ses points forts et travaillez à élever les points faibles à un bon niveau, vous voyez un talent de premier plan. »