Micky McAvoy, voleur de Brink’s-Mat d’une valeur de 26 millions de livres sterling, n’a laissé que 150 000 £ dans son testament après le vol de son butin alors qu’il était en prison

Le voleur de BRINK’S-Mat, Micky McAvoy, a laissé 150 000 £ dans son testament – ​​après que son butin ait été volé alors qu’il était en prison.

Surnommé « The Nutter », il faisait partie du gang criminel qui a volé 26 millions de livres sterling en lingots d’or, en diamants et en espèces en un seul raid.

Le voleur de Brinks-Mat, Micky McAvoy, n’a laissé que 150 000 £ dans son testament après avoir volé des lingots d’or valant des millions Crédit : Service Photonews

Le vol de Brink’s-Mat a eu lieu en 1983 et McAvoy a ensuite été emprisonné pendant 16 ans.

Le braquage d’un entrepôt de l’aéroport d’Heathrow en 1983 a été surnommé le « crime du siècle ».

Sa part n’a jamais été récupérée.

McAvoy est décédé en décembre dernier, à l’âge de 71 ans, chez lui à Bromley, dans le Kent, où il vivait avec sa femme Kathy avant sa mort.

L’un des voleurs à main armée les plus prolifiques et les plus violents de Grande-Bretagne, il aurait dû être condamné à vie avec sa part de l’or de Brink’s-Mat.

Mais il a disparu alors qu’il purgeait 16 ans de prison pour le raid.

La police soupçonnait McAvoy d’avoir ordonné le meurtre sous contrat de Brian Perry, qui était censé s’occuper de sa part.

McAvoy a été libéré en 2000.

Le suivant L’année suivante, Perry a été abattu devant ses bureaux.

Les flics ont interrogé McAvoy, mais le meurtre n’est toujours pas résolu.

Dans son testament, McAvoy a divisé son argent en tiers pour sa fille Keeley et deux de ses copains.

Le raid a été transformé en drame de la BBC, The Gold, cette année.

McAvoy a été représenté dans le drame de la BBC The Gold, qui dramatise le vol et ses retombées. Crédit : BBC