Le comédien britannique Micky Flanagan a révélé qu’il s’était impliqué dans une querelle avec Matthew McConaughey après avoir pressé la star hollywoodienne à propos de son pénis.

Le comédien primé de 58 ans est convaincu que le lauréat d’un Oscar, âgé de 51 ans, voulait le battre après l’avoir interrogé sur des scènes de nu du film de 2012 Magic Mike.

Micky et Matthew étaient invités au Graham Norton Show à la même époque en 2013 – peu de temps après que Matthew ait connu un tour de star en tant que strip-teaseuse dans Magic Mike.

Dans le film, Matthew montre ses fesses dans des scènes où il se déshabille devant une foule de femmes admiratrices.







Le film a réveillé le journaliste intérieur de Micky et, saisissant l’occasion de griller Matthew sur la manière dont il était devenu « méthode » au cours de la réalisation du film, a demandé à la star s’il était vraiment nu sur le plateau pour des scènes de décapage.

Selon Micky, sa ligne de questions a été coupée de la version de l’émission Graham Norton qui a été diffusée, mais a maintenant tout révélé lors d’une apparition dans l’émission Sky One Peeping Behind The Curtain.

Il affirme: «Il n’est jamais entré dans la série mais je lui ai dit: ‘As-tu sorti ta chatte?’ Et il a dit: «Ha, ha, ha».







«J’ai dit: ‘Non, vraiment Matthew, parce que c’est assez important pour un homme de sortir sa chatte en public’. Et il était comme: «Ha, ha, ha, ha – je ne veux pas en parler».

«Vous pouviez voir des gens dans le public dire: ‘Vous ne pouvez pas demander à Matthew McConaughey s’il a eu sa chatte dans un film’.

«Mais je pense que c’est le moins que vous voudriez d’un film comme celui-là. De rentrer à la maison après tous ces efforts et de ne pas avoir vu sa verge?

Micky a poursuivi en suggérant que Matthew serait devenu violent si le couple n’avait pas été devant un public de studio en direct.







Il a dit: «Je pouvais le voir me regarder en pensant, ‘Putain de merde.

«Si c’était une pièce sans caméras, je vous frapperais la tête, putain de cockney b ***** d ‘.

Il a ajouté: «Et c’est pourquoi je ne pourrai plus jamais être seul avec Matthew McConaughey. Il va me faire tomber.