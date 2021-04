La superstar de la WWE récemment sortie, Mickie James, a appelé la société sur Twitter pour avoir envoyé ses affaires dans un sac poubelle. James, cinq fois championne féminine et ancienne championne de Diva, a été libérée quelques jours après Wrestlemania 37 parmi d’autres artistes, notamment Samoa Joe, Peyton Royce, Billie Kay, Chelsea Green, Tucker, Kalisto, Mojo Rawley, Bo Dallas et Wesley Blake le 15 avril. .

James, 41 ans, un artiste accompli s’est rendu sur Twitter en publiant la photo du sac poubelle avec son nom dessus, en taguant le président de la WWE Vince McMahon et en utilisant deux hashtags #AlwaysBlessedandGrateful #WomensWrestlingMatters.

Le message est devenu viral et de nombreux fans ont tweeté leurs réactions, faisant la promotion de Triple H et de Stephanie McMahon pour faire des déclarations sur la plate-forme de médias sociaux. Triple H, vice-président exécutif de Global Talent Strategy & Development, a déclaré que la personne responsable de « l’action inconsidérée » avait été licenciée, tandis que Stephanie McMahon, directrice de la marque, s’est excusée auprès de James pour avoir répondu au tweet de James. James a eu une riche carrière de lutteur professionnel à la WWE et également dans les promotions. Elle a épousé l’actuel champion NWA Nick Aldis.

Débutant en 2005, le scénario fangirl de James avec Trish Stratus, alors championne de la WWE, l’a immédiatement élevée au statut de l’événement principal et elle a remporté son premier championnat féminin de la WWE à WrestleMania 22. James est également une chanteuse country ayant un contrat avec Sony depuis 2016. James a également publié deux albums «Strangers & Angels» et «Somebody’s Gonna Pay».

