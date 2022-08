Mickey’s Gyros sert plus que des gyros – Shaw Local

Lorsqu’un groupe d’amis décide de commander dans un restaurant de gyros, on pourrait penser qu’au moins un d’entre eux commanderait les gyros, n’est-ce pas ?

Eh bien, pas dans notre cas.

Nous avons décidé de commander chez Mickey’s Gyros à Crest Hill pour un récent lieu de rencontre autour de la nuit à la maison. Et aucun de nous n’a commandé de gyroscopes.

Mais ce n’est pas notre faute. Mickey’s Gyros avait tellement d’options délicieuses: sandwichs, soupes, salades, barbecue et autres dîners, spéciaux et milk-shakes en cinq saveurs – vanille, fraise, chocolat, ananas et caramel au beurre.

Sérieusement, vous pouvez commander n’importe quoi allant d’un hot-dog à la Chicago avec des frites pour 5,79 $ à cinq tranches complètes de côtes levées au barbecue (choix de pain, salade de chou ou salade) pour 125 $.

Vous aimez les gyroscopes, mais vous voulez un changement ? Essayez un poulet gyro avec laitue, tomate, oignon et moutarde au miel pour 8,99 $.

Si vous voulez des burgers, Mickey’s Gyros propose un simple hamburger à 2,99 $, un double hamburger à 3,75 $, un cheeseburger à 3,49 $, un Big Mickey (double cheeseburger) à 4,39 $ et – pour les gros appétits – un Triple Big Mickey à 5,99 $.

Vous pouvez obtenir une pâte fondue de troisième livre pour 5,99 $, un sandwich combo bœuf et saucisse pour 8,99 $ et du bœuf barbecue sur du pain français pour 7,99 $.

Mickey’s Gyros propose également un dîner de deux morceaux de perche ou de poisson-chat pour 13,99 $, et huit morceaux d’ailes de poulet épicées ou un dîner de trois côtelettes de porc, également pour 13,99 $.

Nous ne sommes même pas arrivés aux salades, soupes et potage du jour. Alors, qu’avons-nous commandé ?

Nous avons choisi deux super tacos sur pita pour 13,98 $, un pauvre garçon pour 7,25 $, un sandwich au steak et des frites pour 14,99 $, un Big Mickey, une commande de bâtonnets de fromage et une commande de jalapeño poppers pour 6,49 $ chacun et des petites frites pour 2,99 $.

Pour commencer, les bâtonnets de mozzarella étaient chauds et gluants, avec un bon croquant et de bons assaisonnements.

Sur la photo, les bâtonnets de fromage.

Les poppers jalapeño, remplis de fromage à la crème et de fromage cheddar, ont ravi même les non-fans de poppers jalapeño de notre groupe – même avec son bon coup de chaleur.

Sur la photo, les poppers jalapeño.

Les gens peuvent penser que les hamburgers sont une option sûre lors de la commande à emporter, mais pas toujours. La viande peut être sèche. Le chignon pourrait être détrempé.

Mais le Big Mickey avait beaucoup de fromage et une bonne saveur. Et il est arrivé avec “juste du ketchup” car nous l’avons commandé pour le mangeur difficile parmi nous.

Sur la photo, un cheeseburger Big Mickey.

Notre “bon critère de burger” est qu’il doit bien réchauffer – et celui-ci a réussi le test.

Les frites étaient bien assaisonnées avec une bonne saveur.

Sur la photo, les frites.

C’était la première fois que nous essayions des tacos pita et nous les avons aimés. Ils avaient beaucoup de boeuf haché assaisonné et beaucoup de légumes frais.

Sur la photo, un taco pita avec beaucoup de viande assaisonnée et de légumes frais.

Le pauvre garçon avait plein d’oignons grillés et le pain était parfaitement grillé.

Sur la photo, un pauvre garçon avec beaucoup de fromage et d'oignons.

Le sandwich au steak était, honnêtement, le meilleur que j’aie jamais mangé. La viande était tendre (et sans cartilage, ce qui peut arriver avec des sandwichs au steak), et les légumes complétaient, mais ne submergeaient pas, sa bonne saveur.

Nous commanderons à nouveau chez Mickey’s Gyros.

• The Mystery Diner est un employé de Shaw Media. L’identité du dîneur n’est pas révélée au personnel du restaurant lors de la commande ou du retrait de la nourriture. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’histoire.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Les gyroscopes de Mickey

OÙ: 1701, avenue N. Larkin, Crest Hill

TÉLÉPHONER: 815-730-4800

INFORMATIONS: mickeyscresthill.com/home