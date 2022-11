Mickey Schienle de Kelowna une vraie vie Rosie the Riveter

Mickey est assise avec sa nièce Heather en train de regarder des photographies de son temps de travail en Ontario pendant la Seconde Guerre mondiale (Brittany Webster – Capital News) Mickey (à gauche), son frère Ike et son amie Marg posent en uniforme dans un vieil instantané (Brittany Webster – Black Press Media)

Lorsqu’il s’agit de guerres mondiales, l’accent est généralement mis sur les anciens combattants, ceux qui ont servi sur les lignes de front des combats.

Cependant, pour que ce combat ait lieu, des centaines de Canadiennes ont travaillé à Toronto pour construire des plans et des munitions nécessaires au combat.

Mickey Schienle était l’une de ces femmes.

“La guerre était en cours et nous savions qu’ils devaient faire tout ce travail, c’est ainsi qu’ils ont obtenu leurs armes et toutes les fournitures ou tout ce dont ils avaient besoin là-bas”, a déclaré Mickey.

«Bien sûr, cela devait être fait ici. Au lieu de poursuivre leurs études, beaucoup d’entre nous ont simplement décidé d’apporter notre aide.

Mickey avait 18 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata.

Un emploi qu’elle avait était dans une usine de munitions en Ontario.

«Nous vivions dans un dortoir et les oreillers, ils utilisaient des taies d’oreiller blanches. De tout ce qui était dans l’air, nos taies d’oreiller ont viré à l’orange. Pas vraiment orange, mais on pouvait voir la teinte orange dessus, donc on respirait tout ça. Pas de masques ou quoi que ce soit.

Mickey a ri quand elle a mentionné l’air malsain.

“Eh bien, je ne pense pas, mais j’ai quand même réussi à aller aussi loin”, a déclaré le joueur de 99 ans.

Des exercices de bombardement réguliers, des bunkers séparant les salles d’explosifs et une propreté méticuleuse pour éviter la catastrophe faisaient partie du quotidien de ces femmes.

Mickey a également passé beaucoup de temps à travailler sur les avions Lancaster, son travail préféré pendant la guerre.

«Ils avaient ces jiggs… et le nez de l’avion était dessus. Les panneaux qui sont à l’extérieur, en aluminium ou autre, sont juste en quelque sorte clipsés là-bas avec une sorte de clip. Donc, nous avons dû mettre des rivets à travers. Percez des trous là où se trouvaient tous ces joints… puis insérez le rivet.

“La plupart du temps, j’étais à l’intérieur et ils appelaient ça du bucking. Vous aviez une barre de tronçonnage et vous deviez la tenir contre le rivet pour l’aplatir afin qu’elle maintienne le panneau en place », a-t-elle expliqué.

Les Lancaster étaient des bombardiers stratégiques, permettant une précision considérable même la nuit. Le Lancaster a joué un rôle central dans la guerre et est considéré comme le bombardier lourd britannique le plus efficace de la Seconde Guerre mondiale.

« Ce dont ils avaient besoin là-bas, nous le produisions. Sans nous, ils n’auraient pas pu avoir la guerre. Peut-être que nous n’aurions pas dû le faire », a ri Mickey.

Lorsque la guerre a pris fin, la femme n’a reçu aucune reconnaissance, pas même une poignée de main.

« Le système de sonorisation s’est mis en marche et ils ont dit : ‘La guerre est finie, éteignez vos machines. Vous pouvez rentrer chez vous. Récupérez votre chèque de paie à votre lieu et heure habituels. C’était ça. Pas d’indemnité, pas de remerciement, rien du tout.

Sur le point de devenir centenaire, Mickey vit maintenant dans une maison de retraite à Kelowna.

Avec la guerre en cours en Ukraine, Mickey dit que les pensées d’une troisième guerre mondiale lui ont traversé l’esprit.

« Vous y pensez parce que vous ne savez pas ce qu’ils vont faire. Surtout avec la façon dont Poutine agit, en parlant de trucs nucléaires. C’est un peu effrayant quand on y pense. S’ils commencent par quelque chose comme ça… autant dire au revoir au monde.

Alors le 11 novembre, n’oubliez pas les centaines de femmes qui ont travaillé dans les coulisses, tout comme Mickey, qui a soutenu la lutte pour la liberté.

