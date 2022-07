Mickey Rourke dit à Piers Morgan sur TalkTV que les services secrets américains sont venus le chercher après ses commentaires sur Donald Trump

MICKEY Rourke a déclaré à Piers Morgan sur TalkTV que les services secrets américains étaient venus le chercher après ses commentaires sur Donald Trump.

La légende hollywoodienne a été visitée il y a six mois et avertie après avoir publiquement menacé de battre l’ancien président.

L’acteur fou et ancien boxeur, connu pour des succès tels que The Wrestler et Sin City, a déclaré à Piers Morgan Uncensored qu’il avait reçu une visite surprise il y a six mois.

“Qu’ont ils dit?” Piers a demandé au nominé aux Oscars.

« Était-ce à cause de quelque chose que vous avez dit à propos du président Trump ? Piers a demandé.

“Oui”, a déclaré l’acteur, ajoutant qu’il avait dit “juste la vérité” sur Trump.

“Beaucoup. Et c’est bien au-dessus de ma tête et donc je n’ai plus rien à dire sur rien », a-t-il déclaré.

L’homme de 69 ans n’a pas hésité à partager ses pensées franches sur Trump en public.

En 2019, il a menacé de frapper Trump « avec un crochet gauche » après avoir fait des déclarations salaces sur Rourke et sa relation avec le regretté rappeur, Tupac.

Il a dit à Toofab : «[Trump] dit des choses vraiment désagréables sur nous deux et tu sais quoi, c’est personnel.





“Il y aura un jour où il ne sera pas président et nous allons nous croiser et tu vas me sentir… un crochet gauche pour les copains.”

Cela vient alors que la légende par intérim a dit à Piers hier que “toute cette merde n’est pas bien” alors qu’il luttait pour mettre des mots sur l’enfer que Poutine a déchaîné.

Il a fustigé: «Je souhaite qu’une sorte de petite cloche sonne dans sa tête ou son cœur et qu’il se réveille et arrête tout ce merdier.

« Je ne comprends pas ce qu’il veut… tout ce bordel n’est pas bien.

“Ils m’ont fait penser qu’il faisait des choses vraiment terribles et mauvaises.”

Visiblement ému, Rourke a déclaré : “J’ai vu une image d’un homme qui regardait un fossé… et je me suis mis à sa place… il cherchait son frère.”

Mais tout est devenu trop pour Mickey qui a raconté une image en particulier qui “m’a le plus dérangé”.

Il a expliqué qu’il s’agissait de l’image d’un homme qui n’avait plus qu’un petit chaton gris après qu’une frappe russe a massacré “cinq membres de la famille” et rasé sa maison.

Rourke s’est étouffé en racontant les images d’horreur et a mis ses lunettes de soleil pour couvrir les larmes qui coulaient sur son visage.

Piers a interrogé Rourke sur une visite rendue à Poutine en 2014 qui l’a vu arborer un t-shirt avec le visage du tyran.

Mais l’acteur n’a pas tardé à remettre les pendules à l’heure en claquant: “C’était en 2014, d’accord, je veux juste que ce soit clair.”

Il a expliqué comment il s’était rendu en Russie avec une foule d’autres artistes américains, dont l’actrice Sharon Stone.

Cela faisait partie d’un événement de divertissement organisé par le président russe.

Pendant le voyage, Rourke a raconté comment Poutine l’avait emmené dans un hôpital pour enfants cancéreux à Saint-Pétersbourg.

C’est ici qu’il a dit qu’il avait vu un côté de Poutine qui était “véritablement concerné” et “empathique”.

Poussé sur la façon dont ce Poutine se compare à celui qui a lancé une invasion sanguinaire de l’Ukraine tuant des milliers d’enfants, l’ancien boxeur a déclaré que cela “m’époustoufle”.

TalkTV

Rourke fond en larmes en révélant l’impact que la guerre a sur lui[/caption]