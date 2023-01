Mickey Rourke dénonce les accusations d'homicide involontaire d'Alec Baldwin dans la fusillade mortelle de "Rust": "C'est des taureaux ---"

Mickey Rourke continue de soutenir son collègue acteur Alec Baldwin après qu’il a été annoncé qu’il serait accusé d’homicide involontaire dans la fusillade fatale de “Rust”.

“Ce sont des taureaux — qu’un acteur qui travaille sur le plateau se voit remettre une arme par quelqu’un d’autre dont le travail consiste à s’assurer que l’arme n’est pas chargée”, a déclaré Rourke dans une vidéo.

“Et Alec, s’il n’a pas d’expérience avec les armes à feu ou quoi que ce soit d’autre… généralement, ils tirent six fois à sec devant vous. Si c’est moi, je vais le prendre et le faire 12 fois de plus. C’est comme, il est pas à blâmer.”

MICKEY ROURKE DÉCLARE ‘PAS DE CHEMIN EN ENFER’ ALEC BALDWIN DEVRAIT ÊTRE ACCUSÉ DANS UN TIR MORTEL DE ‘ROUILLE’

Les commentaires de Rourke font suite à Baldwin faisant l’objet d’accusations criminelles dans la mort en 2021 de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

L’homme de 42 ans a été tué par une balle réelle tirée d’une arme à feu que Baldwin tenait alors qu’il répétait une scène du western “Rust”.

Le nominé aux Oscars a continué à défendre Baldwin et a suggéré que l’acteur de “The Departed” ait été placé au milieu d’une situation terrible.

“Je me sens tellement mal pour la fille qui est morte et sa famille, mais ne blâmez pas Alec Baldwin. Ce n’est pas du tout sa faute.”

L’acteur de 70 ans a fait ces commentaires après avoir quitté un studio de danse hollywoodien la semaine dernière.

Rourke était vêtu d’un sweat à capuche noir non zippé qui affichait sa poitrine tatouée tout en portant un pantalon d’entraînement jaune fluo et noir. Il portait des baskets blanches et un bandeau noir.

Rourke a fait la connaissance de l’acteur de 64 ans après avoir joué aux côtés de l’ex-femme de Baldwin, Kim Basinger, dans le thriller de 1986 “9 ½ Weeks”. Rourke a également été présenté sur le podcast de Baldwin.

Rourke a insisté sur le fait que Baldwin n’était pas responsable de la mort de Hutchins, même s’il tenait l’arme.

“Ce putain de pistolet aurait dû être testé et il n’y a aucun moyen qu’une balle réelle ait pénétré dans ce pistolet… Alors, vous blâmez Alec Baldwin. Pourquoi ? C’est des taureaux —.”

ALEC BALDWIN REPÉRÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LES ACCUSATIONS D’HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS UN TIR FATAL “ROUILLE”

Ce n’est pas la première fois que Rourke prend la défense de Baldwin. Le 19 janvier, il s’est rendu sur son Instagram pour publier une photo de Baldwin et a déclaré “pas question d’enfer”, il devrait être accusé d’homicide involontaire.

“D’habitude, je ne mets jamais mes 2 cents sur ce qui se passe sur le plateau de tournage de quelqu’un”, a commencé le nominé aux Oscars dans la longue légende de son message.

“C’est une terrible tragédie ce qui est arrivé à la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Mais en aucun cas l’acteur Alec Baldwin ne devrait être accusé de quelque négligence que ce soit”, a-t-il poursuivi.

“L’acteur a alors la possibilité de tirer lui-même avec l’arme à feu pour vérifier. Il est hors de question qu’Alec Baldwin soit blâmé pour cette malheureuse tragédie. Pourquoi ‘les pouvoirs en place’ accusent Baldwin de cette responsabilité est terriblement faux. Je Je suis sûr qu’Alec souffre déjà assez de ce qui s’est passé. Mais le blâmer est terriblement terriblement mal”, a déclaré Rourke en partie.

L’ancien boxeur professionnel a conclu son message en écrivant : “Avec mes plus sincères condoléances à Halyna Hutchins, à sa famille et à ses amis.”

Baldwin et l’armurier Hannah Gutierrez-Reed devraient être officiellement inculpés mardi d’homicide involontaire par la première procureure du district judiciaire du Nouveau-Mexique, Mary Carmack-Altwies.

“Il incombe à quiconque détient une arme à feu de s’assurer qu’elle n’est pas chargée ou de savoir avec quoi elle est chargée”, avait-elle déclaré précédemment à l’Associated Press.

“Et certainement alors de ne pas le pointer vers quelqu’un et d’appuyer sur la gâchette. C’est là que sa responsabilité d’acteur, nous pensons, entre en jeu.”