Mickey Rourke déclare `` pas question d'enfer '' Alec Baldwin devrait être inculpé dans la fusillade mortelle de `` Rust ''

Mickey Rourke a défendu avec véhémence Alec Baldwin après que la star de “The Departed” ait été accusée d’homicide involontaire dans la mort en 2021 de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

L’acteur de 70 ans s’est rendu sur Instagram vendredi pour partager ses réflexions après que les procureurs du Nouveau-Mexique ont annoncé que Baldwin, 64 ans, ferait face à une accusation criminelle jeudi. Hutchins, 42 ans, a été tué par une balle réelle d’une arme à feu que Baldwin tenait alors qu’il répétait une scène pour le film occidental “Rust”.

“D’habitude, je ne mets jamais mes 2 cents sur ce qui se passe sur le plateau de tournage de quelqu’un”, a commencé le nominé aux Oscars dans la longue légende de son message, qui comportait une photo de Baldwin.

Il a poursuivi: “C’est une terrible tragédie ce qui est arrivé à la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Mais en aucun cas l’acteur Alec Baldwin ne devrait être accusé de quelque négligence que ce soit.”

ALEC BALDWIN REPÉRÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LES ACCUSATIONS D’HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS UN TIR FATAL “ROUILLE”

“La plupart des acteurs ne savent rien des armes à feu, surtout s’ils n’ont pas grandi autour d’eux. Alec n’a pas apporté l’arme sur le plateau depuis sa maison ou sa voiture, quand des armes sont impliquées sur un plateau de cinéma, les armes sont censé être manipulé uniquement par «l’armure d’arme».

La star de “Wrestler” a poursuivi en expliquant: “Dans certains cas, le 1er AD peut passer une arme à feu à un acteur, mais la plupart du temps, l’arme est remise à l’acteur directement par” l’armure de l’arme “. Il y a le travail de l’armure sur le plateau. Avoir un expert autour de tout type d’arme dangereuse.”

“L’acteur a alors la possibilité de tirer lui-même avec l’arme à feu pour vérifier. Il est hors de question qu’Alec Baldwin soit blâmé pour cette malheureuse tragédie. Pourquoi ‘les pouvoirs en place’ accusent Baldwin de cette responsabilité est terriblement faux. Je Je suis sûr qu’Alec souffre déjà assez de ce qui s’est passé. Mais le blâmer est terriblement terriblement mal.”

L’ancien boxeur professionnel a conclu son message en écrivant : “Avec mes plus sincères condoléances à Halyna Hutchins, à sa famille et à ses amis.”

L’armurier “Rust” Hannah Gutierrez-Reed fait également face à des accusations d’homicide involontaire. L’assistant réalisateur du film, David Halls, a été accusé d’utilisation négligente d’une arme mortelle et a choisi de plaider coupable dans le cadre d’un accord avec le bureau du procureur de district. Il écopera d’une peine avec sursis et de six mois de probation.

Halls aurait remis à Baldwin un revolver .45, lui disant qu’il faisait “froid” ou sans danger. Avant cela, Gutierrez-Reed a fait tourner le cylindre pour montrer à Halls ce qu’il y avait dans l’arme, a déclaré son avocat Jason Bowles.

Baldwin a maintenu qu’il n’a pas appuyé sur la gâchette de l’arme – une fois lors d’une interview aux heures de grande écoute peu de temps après la fusillade mortelle, et à nouveau dans un épisode de podcast. L’acteur a d’abord déclaré qu’il avait tiré le marteau du pistolet aussi loin qu’il le pouvait et l’avait relâché, mais qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette.

Après l’annonce des accusations, l’avocat de Baldwin a qualifié cela de “terrible erreur judiciaire” et a fait valoir que son client “s’appuyait sur les professionnels avec lesquels il travaillait” pour s’assurer que le plateau était en sécurité.

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré jeudi Luke Nikas de Quinn Emanuel dans un communiqué à Fox News Digital.

“M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est fié aux professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

La Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio a également défendu Baldwin contre les accusations. “Le travail d’un acteur n’est pas d’être un expert en armes à feu ou en armes”, SAG-AFTRA a déclaré jeudi dans un communiqué.

“Les armes à feu sont fournies pour leur utilisation sous la direction de plusieurs professionnels experts directement responsables du fonctionnement sûr et précis de cette arme à feu.”

La première procureure du district judiciaire du Nouveau-Mexique, Mary Carmack-Altwies, qui a annoncé les accusations portées contre Baldwin et Gutierrez-Reed, a soutenu le contraire dans une interview avec l’Associated Press.

“Il incombe à quiconque détient une arme à feu de s’assurer qu’elle n’est pas chargée ou de savoir de quoi elle est chargée”, a-t-elle déclaré.

“Et certainement alors de ne pas le pointer vers quelqu’un et d’appuyer sur la gâchette. C’est là que sa responsabilité d’acteur, nous pensons, entre en jeu.”

Carmack-Altwies a également souligné que même si Baldwin doit être accusé d’être l’homme avec l’arme à la main, son rôle de producteur, et au moins la responsabilité partielle des conditions laxistes qui l’ont amené à avoir une arme chargée, étaient une considération dans décider de porter plainte.

Pendant ce temps, l’avocat de Gutierrez-Reed a déclaré dans un communiqué qu’ils “feraient toute la vérité au grand jour et qu’elle” serait disculpée d’actes répréhensibles par un jury “.

