Mickey Rourke appelle Amber Heard une «chercheuse d’or» dans une nouvelle interview – Hollywood Life

Mickey Rourke n’a pas mâché ses mots en donnant son avis sur Ambre Entendu après avoir perdu le procès en diffamation contre son ex-mari Johnny Depp. Le lutteur acteur appelé Amber, 36 ans, un “chercheur d’or” dans un nouvel entretien avec Piers Morgan le mardi 12 juillet. Mickey, 69 ans, a expliqué qu’il avait l’impression de pouvoir s’identifier à Johnny, 59 ans, après une expérience similaire.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait après le pirates des Caraïbes star a remporté le procès contre Amber, Mickey a expliqué pourquoi il ressentait une parenté avec son Il était une fois au Mexique co-vedette. « Je connais Johnny depuis de nombreuses années, mais je ne le connais pas vraiment intimement. Tout ce que je peux dire, c’est : j’ai été dans une situation où j’ai été blâmé pour quelque chose que je n’avais pas fait. Cela m’a coûté des emplois dans le cinéma pendant plusieurs années », a-t-il déclaré. “Cela m’a causé une mauvaise réputation, et finalement, la vérité est sortie, mais la vérité est sortie après que j’ai perdu des films, et j’ai perdu des emplois.”

Après avoir expliqué pourquoi il se sentait similaire à Johnny, Mickey avait un nom peu flatteur pour le Aquaman actrice. “Donc, je me sentais mal pour quelqu’un qui essaie de se faire abattre par un chercheur d’or”, a-t-il déclaré. Lorsque Piers a demandé si l’acteur considérait Amber comme une chercheuse d’or, il a répondu : “Absolument”.

Alors que le procès de Johnny et Amber a captivé les fans pendant des semaines jusqu’à ce qu’un verdict soit rendu en juin, Le stand L’actrice a fait appel du verdict et son équipe juridique a demandé l’annulation du procès après avoir affirmé que le mauvais juré était assis au procès. Bien que le jury ait accordé 10 millions de dollars à Johnny et 2 millions de dollars à Amber, la bataille juridique n’est peut-être pas encore terminée.

Alors que l’équipe juridique d’Amber poursuit toujours ses options, Johnny s’est remis au travail sur un certain nombre de projets depuis la fin du procès, y compris un nouveau film, où il a été repéré avec une nouvelle coiffure à Paris. Il travaille également sur la musique, avec une tournée à l’horizon en 2023, plus un nouvel album avec son ami Jeff Beck attendu le vendredi 15 juillet.