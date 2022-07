Mickey Rooney Jr., Mouseketeer d’origine et premier enfant d’une star légendaire, est mort à 77 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mickey Rooney Jr., le fils aîné de la star hollywoodienne Mickey Rooney qui est devenu un Mouseketeer original, musicien et acteur, est décédé. Il avait 77 ans.

La mort de Rooney Jr. a été annoncée par Paul Peterson, l’ancien acteur et fondateur du groupe de défense A Minor Consideration. L’homme de 76 ans, qui a publié la nouvelle sur Facebook, n’a pas précisé la cause du décès.

“Mickey Rooney Jr. est décédé paisiblement ce matin en Arizona”, a écrit Peterson samedi. “Au cours des dernières années, il a vécu avec et était sous la garde de Chrissie Brown et de sa famille. J’ai rencontré Mickey pour la première fois, l’aîné de neuf frères et sœurs engendré par son célèbre père quand lui et Timmy ont été embauchés par Disney pour être Mouseketeers en 1955. . Mickey Junior était grand et talentueux. Il pouvait chanter, danser et jouer… et avoir des ennuis. Nous trois avons été virés pour conduite indigne d’une souris !”

“Mickey Junior était la personnification des” biens endommagés “”, a poursuivi Peterson. “Il a donné tout ce qu’il pouvait. Je suis né le même jour que le père de Mickey et ‘The Mic’ m’a donné, de manière non sollicitée, le conseil le plus utile que j’aie jamais reçu. C’est l’un de mes plus grands chagrins qu’il n’ait pas fait de même pour son fils. Mickey Rooney Junior. Reposez enfin en paix. Nous verrons à vos souhaits.

LA FILLE DE MICKEY ROONEY SE RAPPELLE UN LIEN ÉTROIT AVEC STAR APRÈS LE DÉCÈS TRAGIQUE DE SA MÈRE: “NOUS L’AVONS CHERISHED”

La compagne de longue date de Rooney Jr., Chrissie Brown, a également déclaré au Hollywood Reporter qu’il était décédé samedi à son domicile de Glendale, en Arizona. Elle a déclaré au point de vente que la cause du décès était inconnue.

Rooney Jr. est né Joseph Yule III (le nom de naissance de son père était Joe Yule Jr.) à Birmingham, Alabama. Sa mère, Betty Jane Baker, était chanteuse et gagnante du concours de beauté Miss Alabama en 1944. Selon The Hollywood Reporter, elle a rencontré Rooney pour la première fois alors qu’il était en poste dans l’armée américaine à Birmingham pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est devenue la deuxième de ses huit épouses. Le couple s’est marié de 1944 à 1948.

Rooney Jr. et son frère Tim Rooney ont été embauchés comme membres suppléants de la distribution sur “The Mickey Mouse Club” d’ABC en 1955. Selon The Hollywood Reporter, Rooney Jr. a travaillé sur une poignée d’épisodes avant d’être licenciés pour des méfaits dans le Disney. département peinture. Peterson, également un Mouseketeer original, a également été mis en conserve cette première saison.

En 2001, la star a déclaré au journal Riverside Press-Enterprise que sa grand-mère Nanny Rase, une passionnée de ukulélé, lui avait demandé à 11 ans s’il voulait apprendre à jouer des accords. Il a ensuite joué de la guitare, du clavier, de la basse, de la batterie et de l’harmonica.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Poursuivant son amour pour la musique, Rooney Jr. a enregistré des chansons dans les années 60, dont “The Wandering Wind”, “The Choice Is Yours” et “It Certainly Ain’t a Nice Thing”, qui sont apparues dans l’émission musicale ABC ” Fiesta!” Il a joué avec les frères Tim et Teddy, ainsi qu’avec Willie Nelson. Il est apparu avec l’acteur / musicien Jerry Schatzberg dans “Honeysuckle Rose” des années 1980 et “Songwriter” d’Alan Rudolph en 1984. Rooney Jr. a joué un petit rôle dans “Hot Rods to Hell” en 1967 et a aidé à marquer la bande originale. Il est apparu plus tard dans le téléfilm de 1975 “Beyond the Bermuda Triangle”.

En 1972, Rooney Jr. a épousé Merci Montello, un compagnon de jeu de Playboy, le point de vente partagé. Le couple s’est séparé et il s’est remarié avec Laura Hollander. Cette union a duré de 1986 jusqu’à sa mort en 2006. Rooney Jr., qui luttait contre la toxicomanie, est devenue chrétienne née de nouveau et a fondé un ministère évangélique.

LA FILLE DE MICKEY ROONEY SLAMS CHOQUANT LES RÉCLAMATIONS DE CASTING COUCH DANS UN NOUVEAU LIVRE: “C’EST DÉGUSTANT POUR MOI”

Rooney Jr. laisse dans le deuil son compagnon Brown. Les survivants complets n’étaient pas immédiatement disponibles.

“C’était un homme merveilleux”, a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter. “Les 18 dernières années avec moi et ma famille, il a été un ange.”