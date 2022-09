Mickey Mouse et Bob l’éponge font irruption dans la rage au volant dans cette vidéo hilarante

Une séquence de la caméra de tableau de bord montre un incident de rage au volant unique en son genre qui, au lieu d’élever les cheveux, chatouillera votre drôle d’os. La vidéo proviendrait de Russie et redevient virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, une camionnette blanche est vue sur la route. Quelques secondes plus tard, une autre voiture entre dans le cadre avec son clignotant droit allumé. Il coupe la voie et bloque le chemin de la camionnette. Le conducteur mécontent est vu marchant vers la camionnette. Coupez directement la rage au volant la plus bizarre de tous les temps. Nous pouvons apercevoir des personnes déguisées en Mickey Mouse, Bob l’éponge et un écureuil descendant de la camionnette. Quelques secondes plus tard, on les voit battre le conducteur.

Partageant la vidéo sur Twitter, l’utilisateur, dans la légende, a écrit : “La Russie… elle a toujours produit la plus grande vidéo de dashcam jamais réalisée.”

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a recueilli près de neuf millions de vues. Des dizaines de milliers d’internautes ont enregistré leurs réactions sous forme de likes, de retweets et de commentaires. Un utilisateur a écrit: “La violence n’est appropriée que lorsque Mickey et Bob l’éponge sont impliqués.”

“Je ne m’attendais pas à ça”, a déclaré un autre.

Une personne a déclaré: “C’est ma vidéo de dashcam préférée depuis des années maintenant, et ce sera aussi la vôtre une fois que vous l’aurez vue. Scorsese ne pourrait jamais regarder cet art.

Affirmant s’être fait mal en riant en regardant la vidéo pour la première fois, un autre a écrit : « Un classique absolu de ce genre. La première fois que j’ai vu ça, je me souviens m’être fait mal en riant.

“Cela me rappelle 2 potes qui reviennent avec des coupures et des ecchymoses après une soirée du Nouvel An à Weymouth et rapportent timidement qu’ils ont été battus par Bart Simpson et les Teenage Mutant Ninja Turtles”, lit-on dans un commentaire.

Alors, que pensez-vous de cette vidéo refait surface?

