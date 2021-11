Mickey Guyton : 5 choses à savoir sur le chanteur country qui se produit aux AMA

Après avoir marqué l’histoire aux Grammy Awards 2021, Mickey Guyton a livré une performance incroyable aux American Music Awards 2021. Apprenez à connaître un peu plus sur Mickey.

Plus tôt cette année, Mickey Guyton est entrée dans l’histoire aux 63e Grammy Awards en étant la première artiste solo noire à être nominée dans une catégorie de musique country. Un mois plus tard, aux Academy of Country Music Awards 2021, elle est devenue la première artiste noire à animer une grande cérémonie de remise des prix de la musique country. Plus récemment, Mickey a interprété sa chanson « All American » aux American Music Awards 2021, qui présentaient également des performances de Jennifer Lopez, Carrie Underwood, Soie Sonique, et plus.

🎶 Nous sommes différents de mille manières, mais en fin de compte…

Nous avons tous adoré cette performance, @MickeyGuyton ❤️🤍💙 #AMA #MickeyGuytonAMAs pic.twitter.com/TxvO5f93uG – American Music Awards (@AMAs) 22 novembre 2021

La performance de Mickey aux AMA continue son année incroyable. Cinq ans après son premier single (2015 « Better Than You Left Me »), elle a abandonné Ponts, un EP six titres qui On dirait Nashville l’a surnommée « l’œuvre la plus puissante et la plus émouvante à ce jour ». La chanson nominée aux Grammy « Black Like Me » a atteint la 29e place du palmarès US Adult Contemporary et lui a valu les éloges de la critique pour la façon dont elle a abordé ses expériences en tant que femme noire naviguant dans la musique country. « Cette nomination est un témoignage de ne jamais abandonner et de vivre votre vérité », a-t-elle déclaré, par CMT, après l’annonce des hochements de tête aux Grammy. « Je ne peux pas penser à une meilleure chanson pour écrire l’histoire avec » Black Like Me « , et j’espère que je pourrai continuer à aider à ouvrir des portes pour d’autres femmes et personnes qui me ressemblent. » Voici ce que vous devez savoir sur Mickey :

1. Mickey n’est qu’un surnom.

Le chanteur est né Candace Mycale Guyton à Arlington, Texas, le 17 juin 1983. Elle s’appelle Mickey pour toute sa carrière professionnelle, ce qui est probablement une interprétation de son deuxième prénom.

2. Mickey a auditionné pour American Idol mais n’a pas été sélectionné.

Après avoir déménagé à Los Angeles après le lycée, elle a finalement auditionné pour la saison huit du concours de chant à succès Fox de l’époque en 2009. Elle a été coupée avant que la série ne soit diffusée en direct avec les 24 derniers candidats.

3. Mickey est la première artiste country noire à avoir signé avec une grande maison de disques.

En 2011, elle a été signée par Capitol Records Nashville, après avoir épaté le président d’Universal Music Group Nashville. Mike Dungan en auditionnant avec une chanson d’un chanteur country Patty sans amour, 64. Avec sa signature, Mickey a rejoint une liste de talent country puissant qui comprend Carrie Underwood, Luc Bryan, Église Éric, Dierks Bentley, Dame A, Jason Aldéan, Petite grande ville, et le bon ami de Mickey Keith Urbain.

5. Mickey a trouvé le succès sans l’aide de la radio country.

« Black Like Me » de Mickey a été nominé pour la meilleure performance country solo aux Grammys 2021. Il a perdu à Vince Gill‘s « Quand mon Amy prie. »

Mickey a dû faire face à une bataille difficile et la radio de musique country n’a apparemment pas aidé du tout. Ses trois singles – « What Are You Gonna Tell Her? » « Black Like Me » et « Heaven Down Here » – ont obtenu 0,01% de la diffusion annuelle en 2020, selon NBC News’ Jada Watson. Environ 70% de cette diffusion est tombée le soir et la nuit. « Il a été joué juste assez pour que les programmeurs disent qu’ils ont essayé, mais pas assez pour que la chanson ait une réelle chance d’être entendue par le public des radios country », a écrit Watson.

« Ce n’est pas comme si la radio country sautait sur l’occasion de soutenir les femmes », a déclaré Mickey. Panneau d’affichage en discutant de « la création de Black Like Me. « Un de mes amis blancs signé sur un label majeur s’est fait dire par un agent de promotion à la radio que la radio country ne diffuserait pas les Noirs. Alors j’ai réalisé que je n’allais pas monter sur n’importe quel type de station country. Et je ne vais certainement pas le faire en faisant la queue, en me taisant et en chantant. J’ai fait la paix avec ça.

« Je n’aurai peut-être jamais une carrière massive, mais je vais utiliser l’influence que j’ai pour ouvrir ces portes à la génération future », ajoute-t-elle. «Et pour les jeunes filles noires et brunes qui ont des rêves que les gens ne considéreront jamais, je les considérerai. Je vais les voir. Et j’utiliserai les connexions que j’ai pour les aider.

5. Mickey est une maman.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Mickey Guyton (@mickeyguyton)

Elle et son mari avocat, Grant Savoie, a accueilli un fils nommé Grayson le 8 février. Dans une publication Instagram ce jour-là, elle a montré le nouveau-né emmailloté dans son berceau d’hôpital avec un adorable bonnet en tricot à rayures roses et bleues sur la tête. Mickey a écrit dans la légende : « La chose la plus dure et la plus belle que j’aie jamais faite. Bienvenue dans le monde, Grayson ! Elle a ajouté : « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. – Psaume 30 : 5. » Elle a dit à son ami Keith Urban le 11 mars : « La maternité est la meilleure chose que j’aie jamais faite. Rien d’autre ne compte. »