Cinq femmes journalistes ont accusé Mickey Callaway, entraîneur des lanceurs des Los Angeles Angels et ancien manager des New York Mets, de harcèlement sexuel, affirmant qu’il les « poursuivait agressivement » et, dans un cas, avait en fait enfoncé son entrejambe dans le visage d’une femme lors d’une interview.

Les femmes ont déclaré que Callaway, qui est maintenant l’entraîneur des lanceurs des Los Angeles Angels, avait fait un certain nombre d’avances sexuelles non désirées à leur égard, selon un rapport de The Athletic. Les cinq femmes travaillent dans les médias sportifs et ont parlé à la publication à condition de ne pas être identifiées.

Le comportement allégué s’est déroulé sur une période d’au moins cinq ans au cours de laquelle Callaway a été employée par trois équipes différentes. Mardi, les Angels ont annoncé que Callaway avait été suspendu tandis que la MLB menait une enquête sur la question.

Les Angels de Los Angeles ont suspendu l’entraîneur des lanceurs Mickey Callaway en attendant une enquête de la MLB sur les allégations selon lesquelles il aurait harcelé sexuellement des femmes journalistes pendant cinq ans.

Callaway, 45 ans, a déclaré à The Athletic qu’il ne répondrait pas aux « allégations générales » et a déclaré qu’il n’avait été impliqué que dans des relations consensuelles.

Il a ajouté que son comportement «n’était en aucun cas destiné à être irrespectueux envers les femmes impliquées» et qu’il attendait avec impatience «l’occasion de fournir des réponses plus spécifiques».

« Je suis marié et ma femme a été informée de ces allégations générales », a conclu le communiqué de Callaway.

Les femmes ont déclaré que Callaway leur avait envoyé des messages électroniques non sollicités et commenté fréquemment leur apparence de manière à les mettre mal à l’aise.

Une femme a déclaré que Callaway avait une fois poussé son entrejambe près de son visage lors d’une interview, tandis qu’une autre a raconté qu’il lui avait proposé de partager des informations avec elle sur les Mets si elle sortait boire un verre avec lui.

Dans ce qui est devenu une routine pour les Mets, l’équipe a publié une déclaration condamnant les allégations de harcèlement sexuel contre l’ancien manager Mickey Callaway

Une autre des femmes a déclaré que Callaway viendrait lui masser les épaules dans la pirogue « quand il pensait que personne ne regardait » et lui a envoyé un texto pendant un mois pour demander des photos de nu.

‘J’ai commencé à parler aux gens [who were in the media] et ils ont dit que ce n’était pas une chose isolée », aurait déclaré la femme.

Deux des femmes citées dans The Athletic ont déclaré avoir été mises en garde contre le comportement de Callaway par d’autres journalistes féminines, tandis que trois ont déclaré avoir reçu de lui des photos inappropriées.

Callaway aurait également envoyé des selfies torse nu à certaines des femmes, demandant des photos d’elles en retour. Il aurait contacté les femmes par e-mail, SMS et LinkedIn.

Le rapport a été publié deux semaines après qu’ESPN a détaillé des messages texte et des images sexuellement explicites et non invités envoyés par l’ancien directeur général des Mets, Jared Porter, à une journaliste en 2016 alors qu’il travaillait pour les Cubs de Chicago dans leur front office. Porter a été congédié par les Mets le lendemain matin et la Major League Baseball a prévu d’enquêter sur lui.

Le président des Mets, Sandy Alderson, qui a embauché Porter, était directeur général de l’équipe lorsque Callaway a été embauché.

Selon le rapport, les Mets ont déclaré à The Athletic que le club avait appris en août 2018 un incident survenu avant que Callaway ne rejoigne l’équipe. Un porte-parole a déclaré que le club avait enquêté, mais « a refusé de révéler la nature de l’incident, le résultat de cette enquête ou si Callaway avait été sanctionné », a déclaré The Athletic.

La porte-parole des Angels, Marie Garvey, a publié une réponse, affirmant que le comportement signalé « viole les valeurs et les politiques de l’Organisation des anges.

« Nous prendrons cela très au sérieux et mènerons une enquête complète avec la MLB. »

Callaway a géré les Mets jusqu’à la fin de la saison 2019.

Alderson a démissionné de son poste de directeur général en juin 2018 en raison d’un diagnostic de cancer et du mauvais jeu de l’équipe. Il a été ramené en tant que président de l’équipe en novembre 2020 par le nouveau propriétaire Steve Cohen.

« J’ai été consterné par les actions rapportées aujourd’hui de l’ancien manager Mickey Callaway », a déclaré Alderson dans un communiqué publié par les Mets tard lundi soir.

Callaway rassemble des balles de baseball tout en portant un masque avant le match contre les Oakland Athletics au Angel Stadium d’Anaheim le 10 août 2020 à Anaheim

« Je n’étais pas au courant de la conduite décrite dans l’histoire au moment de l’embauche de Mickey ou à tout moment pendant mon mandat en tant que directeur général. Nous avons déjà entamé un examen de nos processus de recrutement pour nous assurer que notre vérification des nouveaux employés est plus approfondie et plus complète.

Cohen, qui a acheté le club aux familles Wilpon et Katz début novembre, a déclaré: « La conduite rapportée dans l’histoire de The Athletic aujourd’hui est totalement inacceptable et ne serait jamais tolérée sous ma propriété. »

La MLB a déclaré qu’elle « n’avait jamais été informée d’allégations de comportement sexuellement inapproprié de la part de Mickey Callaway ».

Les Anges et les Indiens ont également publié des déclarations.

«Le comportement signalé enfreint les valeurs et les politiques de la Angels Organization. Nous prenons cela très au sérieux et mènerons une enquête approfondie avec la MLB », a déclaré la porte-parole de l’équipe, Marie Garvey.

Les Indiens ont déclaré: « Nous avons été informés pour la première fois ce soir des allégations dans The Athletic concernant le comportement de Mickey Callaway envers les femmes. Nous examinons actuellement la question en interne et en consultation avec la Ligue majeure de baseball pour déterminer les prochaines étapes appropriées. Notre organisation ne tolère pas sans équivoque ce type de comportement. Nous cherchons à créer un environnement de travail inclusif où chacun, quel que soit son sexe, peut se sentir en sécurité et à l’aise pour faire son travail.