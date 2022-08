Mickelson et les golfeurs de LIV poursuivent le PGA Tour pour suspensions

Onze golfeurs professionnels ont déposé une plainte antitrust contre le PGA Tour mercredi après avoir été suspendus de jouer dans le circuit en raison de leur implication dans la ligue LIV soutenue par l’Arabie saoudite.

La plainte, déposée auprès du tribunal de district américain du district nord de Californie, déclenche une bataille en cours entre LIV Golf et le PGA Tour.

Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Ian Poulter et Talor Gooch, entre autres, allèguent dans le dossier que les politiques restrictives de la PGA sont une tentative d’étouffer l’offre de golfeurs professionnels à LIV, limitant ainsi la capacité de LIV à rivaliser avec le circuit.

Les golfeurs demandent la levée de leurs suspensions et des dommages pécuniaires non précisés. Trois des plaignants – Gooch, Hudson Swafford et Matt Jones – demandent en outre une ordonnance d’interdiction temporaire contre le Tour leur permettant de participer aux éliminatoires de la FedEx Cup pour lesquelles ils se sont qualifiés et qui commencent la semaine prochaine.

“Ces joueurs suspendus – qui sont maintenant des employés de la Saudi Golf League – ont quitté le TOUR et veulent maintenant revenir”, a écrit mercredi le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, dans une note aux membres. “Autoriser la rentrée dans nos événements compromet le TOUR et la compétition, au détriment de notre organisation, de nos joueurs, de nos partenaires et de nos fans.”

La tournée a suspendu Mickelson en mars pour avoir recruté des joueurs pour LIV Golf, selon la plainte. En juin, la tournée a rejeté l’appel de Mickelson contre la décision – à l’époque signalée comme une suspension initiale – et a interdit à 16 joueurs supplémentaires de participer à des événements de ligue pour avoir joué dans le tournoi de golf LIV sans obtenir les autorisations médiatiques appropriées.

Mickelson a été critiqué et a reconnu les violations des droits de l’homme entourant le royaume saoudien, mais a défendu LIV Golf en tant que perturbateur nécessaire du PGA Tour.

Le procès met en évidence ce qu’il décrit comme des droits médiatiques restrictifs et des réglementations d’événements contradictoires en qualifiant le PGA Tour de “monopole bien établi avec un vice-emprise sur le golf professionnel” exécutant un “plan soigneusement orchestré pour vaincre la concurrence”.

La plainte allègue qu’au-delà des suspensions et des réglementations, le PGA Tour a menacé les sponsors, les vendeurs et les agents de contraindre les joueurs à quitter LIV Golf, qui est financé principalement par le Fonds d’investissement public saoudien.

“Les joueurs ont raison d’avoir intenté cette action pour contester les règles anticoncurrentielles de la PGA et pour faire valoir leurs droits en tant qu’entrepreneurs indépendants de jouer où et quand ils le souhaitent”, a déclaré LIV Golf dans un communiqué. “Malgré les efforts du PGA Tour pour étouffer la concurrence, nous pensons que les golfeurs devraient être autorisés à jouer au golf.”

Le mois dernier, le PGA Tour a confirmé que le ministère de la Justice enquêtait également sur de potentielles violations antitrust liées à LIV Golf.

Pendant ce temps, le PGA Tour a fait pression sur les législateurs et les responsables de la Maison Blanche, poussant à l’opposition à la ligue saoudienne.

—Dan Mangan et Kevin Breuninger de CNBC ont contribué à ce rapport.