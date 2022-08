Mickelson et d’autres poursuivent le PGA Tour pour les suspensions de LIV Golf

Phil Mickelson, Bryson DeChambeau et neuf autres joueurs qui ont fait défection vers le LIV Golf financé par l’Arabie saoudite ont déposé mercredi une action en justice antitrust contre le PGA Tour, la première étape d’une bataille juridique qui pourrait définir les limites de la compétition entre les joueurs.

Le procès, déposé devant le tribunal de district américain de San Francisco, affirme que le PGA Tour a utilisé le pouvoir de monopole pour tenter d’écraser la concurrence et a injustement suspendu des joueurs.

Une requête distincte a été déposée demandant une ordonnance d’interdiction temporaire pour permettre à Talor Gooch, Matt Jones et Hudson Swafford de jouer dans les séries éliminatoires de la FedEx Cup, les séries éliminatoires du PGA Tour, qui commencent la semaine prochaine.

Le procès a également révélé que le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, avait suspendu Mickelson pendant deux mois en mars pour son rôle dans le recrutement de joueurs pour LIV Golf. Il a déclaré que la demande de réintégration de Mickelson en juin avait été rejetée parce qu’il avait joué dans un événement de golf LIV et qu’il avait été suspendu jusqu’en mars 2024 pour avoir joué dans un autre.

Monahan a répondu au procès par une note de service concise à ses joueurs dans laquelle il faisait référence à “11 de vos anciens collègues” poursuivant la tournée et continuait à désigner LIV Golf comme la “Saudi Golf League”.

Le fonds souverain de l’Arabie saoudite est la principale source d’argent versant des primes de signature exorbitantes et fournissant des bourses de 25 millions de dollars pour des champs de 48 hommes. Plusieurs joueurs ont la quarantaine et ne sont plus classés parmi les 50 meilleurs au monde.

Monahan a déclaré que les joueurs connaissaient les conséquences de leur inscription dans la ligue rivale.

“Nous nous préparons à protéger nos membres et à contester cette dernière tentative de perturber notre tournée, et vous devriez être confiant dans le bien-fondé juridique de notre position”, a écrit Monahan.

« Fondamentalement, ces joueurs suspendus – qui sont maintenant des employés de la Saudi Golf League – se sont éloignés de la tournée et veulent maintenant revenir », a-t-il écrit. “C’est une tentative d’utiliser la plate-forme de tournée pour se promouvoir et profiter de vos avantages et de vos efforts.”

LIV Golf a déclaré dans un communiqué: «Les joueurs ont raison d’avoir intenté cette action pour contester les règles anticoncurrentielles de la PGA et pour faire valoir leurs droits en tant qu’entrepreneurs indépendants de jouer où et quand ils le souhaitent. Malgré les efforts du PGA Tour pour étouffer la concurrence, nous pensons que les golfeurs devraient être autorisés à jouer au golf.

Son PDG, Greg Norman, a déclaré que LIV Golf serait disposé à soutenir financièrement toutes les questions juridiques. Le mois dernier, quatre joueurs de la tournée européenne ont obtenu un séjour temporaire d’un juge britannique qui leur a permis de jouer à l’Open d’Écosse.

Mickelson aurait signé un accord d’une valeur de 200 millions de dollars pour rejoindre l’entreprise financée par l’Arabie saoudite, avec DeChambeau dans la fourchette des 150 millions de dollars. Et ce ne sont que des bonus de signature. Dix-sept joueurs ont déjà gagné plus d’un million de dollars en trois tournois ou moins.

Le PGA Tour a refusé aux joueurs de participer à des événements LIV et les a suspendus dès qu’ils ont mis une balle en jeu. Certains joueurs, comme Dustin Johnson, Patrick Reed et Sergio Garcia, ont choisi de démissionner de leur adhésion au PGA Tour.

Au cœur du procès se trouvent des allégations selon lesquelles le PGA Tour utilise sa puissance en tant que tour le plus puissant du golf pour intimider les joueurs et toute autre personne susceptible de s’impliquer dans LIV Golf. Il a accusé la tournée d’intimider un vendeur de tentes et une entreprise de technologie, entre autres, avec qui LIV Golf tentait de faire affaire pour lancer sa série.

Il affirme également que les menaces de la tournée d’interdire les joueurs ont finalement forcé LIV Golf à payer plus en bonus de signature pour obtenir les joueurs qu’il voulait, et ont forcé la ligue rivale à modifier ses plans de démarrage à seulement huit événements cette année. LIV Golf a annoncé un calendrier de 14 tournois pour l’année prochaine.

“La conduite du Tour a considérablement diminué et entravé l’entrée des promoteurs qui pourraient menacer de manière significative le monopole du PGA Tour, qui est resté incontesté pendant des décennies”, affirme le procès.

La tournée est restée fidèle à sa conviction qu’il s’agit d’une organisation de membres avec des règlements que les joueurs choisissent d’accepter. Cela inclut un code de conduite et l’obligation de jouer au moins 15 tournois par an pour rester membre à part entière.

Les joueurs ont généralement droit à trois sorties par an pour participer à des événements à l’étranger organisés la même semaine qu’un tournoi du PGA Tour. La tournée n’autorise pas les sorties pour des événements conflictuels en Amérique du Nord.

Deux événements LIV Golf ont eu lieu aux États-Unis, d’abord dans l’Oregon le mois dernier, puis la semaine dernière au Trump National dans le New Jersey. Trois autres cette année sont prévues pour des cours près de Boston, Chicago et Miami.

Monahan a été énergique dans ses commentaires sur LIV Golf, faisant référence en juin à l’incapacité de la tournée à rivaliser avec “une monarchie étrangère qui dépense des milliards de dollars pour tenter d’acheter le jeu de golf”.

«Nous accueillons une bonne et saine concurrence. La ligue de golf saoudienne LIV n’est pas cela », a-t-il déclaré. “C’est une menace irrationnelle, qui ne se soucie pas du retour sur investissement ou de la véritable croissance du jeu.”

Doug Ferguson, Associated Press