Mickelson et d’autres golfeurs de LIV déposent une plainte antitrust contre le PGA Tour

Onze golfeurs affiliés à la série échappée LIV Golf ont déposé une plainte antitrust contre le PGA Tour, contestant ses suspensions et autres mesures restrictives utilisées pour punir ceux qui se sont engagés à jouer dans les événements LIV soutenus par l’Arabie saoudite.

Le procès, déposé mercredi devant le tribunal de district américain du district nord de Californie, fait valoir que le PGA Tour contrôle injustement les joueurs avec des restrictions anticoncurrentielles pour protéger son monopole de longue date sur le golf professionnel.

La plainte – déposée au nom de Phil Mickelson et d’autres – allègue que la tournée s’est «aventurée à nuire» à leur carrière et à leurs moyens de subsistance. “La stratégie illégale du Tour a été à la fois préjudiciable aux joueurs et a réussi à menacer le lancement par ailleurs prometteur de LIV Golf”, a-t-il déclaré.