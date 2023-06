Mick Schumacher est le pilote de réserve de Mercedes en 2023

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les autres équipes de F1 « manquaient » Mick Schumacher alors que le pilote allemand avait du mal à trouver un siège à temps plein pour la saison 2024.

Schumacher est le pilote de réserve de Mercedes cette saison après avoir été remplacé par Nico Hulkenberg chez Haas fin 2022 après deux saisons difficiles avec l’équipe américaine.

Schumacher, fils du septuple champion du monde Michael, a été critiqué par Guenther Steiner pour une série d’accidents coûteux la saison dernière, le patron de l’équipe Haas révélant dans son livre que Schumacher avait coûté plus de 1,6 million de livres sterling à cause de gros accidents en Arabie saoudite. , Monaco et le Japon.

Wolff, cependant, pense que Schumacher n’était pas dans un environnement pour prospérer chez Haas et s’attendrait à ce qu’il performe bien dans la prochaine équipe qui le signe.

« Je pense que les équipes manquent quelque chose, pour être honnête. Je pense qu’il a été brûlé l’an dernier », a déclaré Wolff au Grand Prix du Canada.

« Vous devez donner et fournir un environnement et un cadre différents pour chaque pilote, nous sommes tous des êtres humains différents.

« Et celui qui l’aura aura un très bon pilote. »

Les espoirs de Schumacher de revenir sur la grille à plein temps en 2024 semblent minces avec des ouvertures limitées disponibles.

Une promotion chez Mercedes n’aura pas lieu car George Russell a prolongé son contrat et Lewis Hamilton est sur le point de signer sa propre prolongation.

Dans l’état actuel des choses, les seules ouvertures en 2024 sont chez Alfa Romeo/Sauber, Williams, AlphaTauri et Haas – avec un retour vers ce dernier presque certainement hors de question.

Wolff dit également qu’il ne peut pas obliger une équipe cliente Mercedes – Williams, McLaren et Aston Martin – à affronter Schumacher.

« Je ne suis même pas sûr que nous puissions faciliter [a seat]parce qu’à chaque fois que nous parlons de lui en termes élogieux, quelqu’un a envie de dire quelque chose de négatif », a déclaré Wolff.

« Partout où je peux parler hautement et louer Mick, c’est ce que je fais.

« Mais au final, c’est l’autorité de chaque équipe de décider de ses pilotes et je respecte beaucoup cela.

« Nos contrats avec les équipes n’ont jamais été ‘tu dois prendre notre pilote junior’, ‘tu dois prendre notre pilote de réserve’, parce que quand j’étais chez Williams, je voulais aussi avoir mon propre choix. »

Wolff : Schumacher donne un énorme avantage à Mercedes

Wolff a également salué l’impact de Schumacher dans son rôle de pilote de réserve chez Mercedes.

Hamilton et Russell ont salué le travail accompli par le joueur de 24 ans dans le simulateur le vendredi soir du GP d’Espagne, ce qui a aidé l’équipe à débloquer plus de rythme dans la W14 et a abouti à un double podium le dimanche.

Wolff dit que l’expérience de Schumacher pour faire du travail sur simulateur les week-ends de course lors des Grands Prix européens donne à Mercedes un gros avantage et a réitéré qu’il n’hésiterait pas à faire intervenir Schumacher si Russell ou Hamilton n’étaient pas disponibles pour une course.

« C’est formidable d’avoir un pilote de Formule 1 mature, performant et expérimenté qui nous soutient », a déclaré Wolff.

« Dans le simulateur avec ses commentaires, c’est un énorme avantage sur certains des Grands Prix européens de l’avoir dans la simulation pendant la nuit et fournir des données pour le samedi est un super avantage pour nous.

« Et de l’autre côté, si George ou Lewis devaient avoir un empoisonnement au poisson – eh bien, Lewis ne peut pas avoir un empoisonnement au poisson, ce serait un empoisonnement à l’avocat – alors nous savons que nous avons un super gars qui conduirait bien la voiture.

« Et autant que j’aime la situation pour le bénéfice de l’équipe, je préférerais tous les jours de la semaine que Mick soit assis dans un cockpit et fasse la course. »

Schumacher conduira la Mercedes de papa Michael à Goodwood

Michael Schumacher conduit la voiture Mercedes W02 pendant la saison 2011 de F1 – Mick Schumacher conduira la voiture au Goodwood Festival of Speed ​​en juillet

Mercedes a confirmé la semaine dernière que Schumacher conduira la voiture W02 de son père Michael au Goodwood Festival of Speed ​​le mois prochain.

Schumacher a déclaré : « Ça va être spectaculaire de courir dans la voiture 2011 de mon père, la W02, même si ce n’est qu’une courte course.

« Le simple fait de découvrir cette génération de voitures sera méga ! Savoir qu’il a piloté cette voiture la rend très spéciale, et il y aura beaucoup d’émotions qui l’accompagneront.

« J’ai eu la chance de piloter une de ses voitures Benetton et quelques-unes des Ferrari avec lesquelles il a couru, mais ce sera la première fois au volant d’une Mercedes qu’il conduisait.

« Je suis sûr que je m’en sortirai avec un grand sourire sur le visage. »

La W02 était la deuxième voiture conçue et construite par Mercedes après l’achat de Brawn en 2009.

