«Heureusement, la voiture était encore en état de rouler et tout allait bien, donc j’ai pu continuer et continuer à vivre mon expérience tout au long du week-end de course. Après cela, je suis passé par les C3 [tyres] et les C2, et la C2 se sentait vraiment bien », a-t-il ajouté.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy