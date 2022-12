Mick Schumacher rejoint Mercedes en tant que pilote de réserve pour la saison 2023 de Formule 1 après avoir perdu son siège Haas

Mick Schumacher a rejoint Mercedes en tant que pilote de réserve pour la saison 2023, a annoncé l’équipe.

Schumacher, le fils du septuple champion du monde de Formule 1 Michael, est devenu agent libre en 2023 après avoir perdu son siège Haas au profit de Nico Hulkenberg, mais sera désormais le remplaçant de Lewis Hamilton et George Russell.

Daniel Riccardo était lié au poste, mais il est revenu chez Red Bull en tant que troisième pilote, ouvrant la voie au jeune homme de 23 ans pour rejoindre Mercedes. Le père de Schumacher a passé ses trois dernières saisons en tant que pilote de F1 chez Mercedes.

L’annonce de Mercedes est intervenue moins d’une heure après que Ferrari a confirmé qu’ils s’étaient séparés de Schumacher, qui faisait auparavant partie de leur académie de pilotes et avait impressionné dans les rangs de la F1.

Ils disent que Schumacher “jouera un rôle important dans le développement continu de la W14”, la voiture de la saison prochaine, tandis que le patron de l’équipe, Toto Wolff, pense qu’il sera “prêt à monter dans la voiture à court terme si cela s’avérait nécessaire”.

Mick Schumacher signe son contrat avec Mercedes aux côtés du patron de l’équipe, Toto Wolff

“Je suis ravi de faire partie de l’équipe Mercedes et je m’engage à tout donner pour contribuer à leurs performances dans cet environnement très compétitif et professionnel”, a ajouté Schumacher.

“Je prends cela comme un nouveau départ, et je suis juste excité et reconnaissant envers Toto et toutes les personnes impliquées de m’avoir fait confiance.

“La F1 est un monde tellement fascinant, et on n’arrête jamais d’apprendre, alors j’ai hâte d’assimiler plus de connaissances et de mettre tous mes efforts au profit de l’équipe Mercedes.”

Wolff a déclaré : “Mick est un jeune pilote talentueux et nous sommes ravis qu’il rejoigne l’équipe.

“C’est un travailleur acharné, il a une approche calme et méthodique et il a toujours soif d’apprendre et de s’améliorer en tant que pilote. Ce sont toutes des qualités importantes, et nous sommes ravis qu’il nous aide à développer la W14.

“Nous savons également qu’avec deux ans d’expérience en Formule 1 à son actif, il sera prêt à monter dans la voiture à court terme pour remplacer Lewis ou George, si cela s’avérait nécessaire.”

Schumacher remplace Nyck de Vries dans le rôle, le Néerlandais prenant un siège à temps plein chez AlphaTauri.

Schumacher a rejoint l’académie de Ferrari en 2019, laissant espérer qu’il pourrait suivre les traces de son père en pilotant pour l’équipe italienne. Mais il a mis fin à son association avec les Italiens.

Après avoir échoué à marquer un point dans une voiture Haas très lente lors de sa première campagne, Schumacher a montré des signes d’amélioration en 2022, terminant huitième et sixième lors de courses consécutives à Silverstone et au Grand Prix d’Autriche.

Cependant, il n’a pas été en mesure d’ajouter à ce décompte et a été devancé par son coéquipier Kevin Magnussen de 13 points.