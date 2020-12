En moins de 12 mois, et dans une saison écourtée par la pandémie de coronavirus, la fortune de Schumacher s’est transformée. Avec une course à faire, il mène le championnat F2 de 14 points et, mercredi, il a été annoncé qu’il courrait en F1 la saison prochaine, où son père, brillant sept fois champion du monde, est devenu un nom mondial.

Schumacher, 21 ans, a toujours été un pilote talentueux, dit Rosin, il avait simplement besoin de temps pour s’adapter après sa promotion de Formule 3 européenne, où il a remporté le championnat lors de sa deuxième année après une première saison peu propice.

Il devait apprendre, par exemple, à gérer les pneus, de la conduite avec les Hankook auxquels il était habitué en F3 à Pirelli, et à s’adapter à une voiture plus lourde et plus puissante.

« L’un des points forts de Mick est une fois qu’il apprend quelque chose … c’est quelque chose que personne ne bougerait [from] lui, c’est un point très fort », ajoute Rosin.

«C’est un gars très technique, il veut tout comprendre à 100% avant de le mettre en place.

« Nous travaillons ensemble depuis déjà cinq ans, et il a grandi en tant que pilote et grandi en tant qu’homme. Il fait partie de notre équipe et est un pilote formidable avec qui travailler. »

Pas juste un autre jeune conducteur

Championnat qui se déroule les week-ends de course de F1, la F2 est un terreau fertile, un lieu où les pilotes peuvent mettre en valeur leurs compétences en tant que combattants undercard avant le combat principal.

Les pilotes de F1 actuels, Leclerc de Ferrari, Russell de Williams, Lando Norris de McLaren sont tous d’anciens champions de F2, tout comme Lewis Hamilton, bien que lorsque F2 était sous une autre apparence.

Mais Schumacher n’a jamais été comme la plupart des autres jeunes pilotes. Il y a un intérêt fébrile pour ses progrès. Pendant ses jours de karting, Schumacher a choisi de courir sous les pseudonymes de Betsch – le nom de jeune fille de sa mère – et Junior, alors qu’il tentait d’apprendre son métier sous le radar.

« Il sait qu’il porte son nom, il sait qu’il doit gérer la pression et il est capable de gérer la pression », déclare Rosin.

« Nous ne le traitons pas différemment des autres pilotes. Il est l’un des pilotes de l’équipe et nous voulons lui donner le meilleur de nous-mêmes pour nous assurer qu’il peut performer.

« Toute sa vie, il a été habitué à la pression. D’un autre côté, si vous voulez gagner le championnat et voulez être un leader dans le sport, vous devez être capable de gérer la pression, sinon vous n’irez pas en Formule 1, ou être dans les meilleures catégories du sport automobile. «

Schumacher, qui pourrait ce week-end être le champion du monde de F2, s’est non seulement amélioré sur la piste au cours des 12 derniers mois, mais semble plus confiant en dehors. L’année dernière, ses réponses aux journalistes étaient souvent réservées, mais cette année, il est un interviewé plus ouvert.

Il a récemment parlé de Michael, qui a subi de graves blessures à la tête dans un accident de ski en 2013, affirmant dans un documentaire de RTL qu’il utilisait les conseils que lui avait donnés son père.

Lawrence Barretto, écrivain senior de F1.com, a interviewé Schumacher à Bahreïn l’année dernière et à nouveau en Allemagne cette saison, où Schumacher devait faire ses débuts en F1 uniquement pour la pluie de septembre pour retarder son arc.

« Il est bien formé en termes de médias car il est conseillé par les mêmes personnes qui ont conseillé son père », a déclaré Barretto à CNN Sport.

« Cette année, il est plus détendu dans son rôle de pilote de course. Il est beaucoup plus expansif et ouvert à propos de ses expériences et de la Formule 1, et il parle de manière très éloquente de son père, et il se présente davantage comme un pilote confiant qui devrait l’être. capable de gérer la pression médiatique qui accompagnera le nom Schumacher. «

Mérite-t-il son siège en F1?

Annoncé comme l’un des deux nouveaux pilotes de l’équipe américaine Haas pour la campagne 2021, Schumacher est-il assez bon pour concourir en F1? Comme l’a dit Schumacher lui-même, « Mon nom ne me mettra pas en tête du championnat. »

« Il mérite plus que sa chance en F1 l’année prochaine », ajoute Barretto.

« Certes, il a la meilleure équipe en F2, mais il faut encore profiter au maximum de ce package. Je pense aussi qu’il a plus de mal que la plupart de ses rivaux à cause de la pression qui accompagne son nom.

« Ce serait très facile pour lui de succomber à la pression, de faire des erreurs, de ne plus être aussi rapide que ce que son père était avant, mais il semble faire face à tout de manière très impressionnante et donner des résultats cohérents.

« Si vous pouvez gérer la pression, c’est une grande partie d’impressionner en Formule Un. Si vous regardez de nombreux pilotes sur la grille au fil des ans, c’est la pression qui semble le dire, même s’ils sont super talentueux.

« Il va être un bon [F1] chauffeur. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens dans notre vie qui pourront égaler ce que Michael a fait. Vous avez Michael et Lewis [Hamilton] là-haut et ils sont confortablement en avance sur quiconque.

« D’après ce que nous avons vu, je ne pense pas qu’il égalera Michael, mais je pense toujours qu’il a le potentiel, il a suffisamment montré jusqu’à présent pour être un vainqueur de la course et se battre pour les titres mondiaux. Je pense que nous en avons assez vu pour le moment pour suggérer qu’il va se rapprocher de son père. »

« Le nom Schumacher passionnera les gens »

Il serait peut-être irréaliste de s’attendre à ce que le joueur de 21 ans corresponde aux exploits de son père, un pilote qui a dominé le sport dans les années 90, remportant 91 courses de Grand Prix, 68 pole positions et 155 podiums – tous des records. avant que Hamilton ne vienne les briser tous.

En faveur de Schumacher la saison prochaine sera le fait qu’il courra pour une équipe qui ne devrait pas être en lice pour les victoires en course, sans parler du titre. Il peut, dit Barretto, apprendre à son propre rythme car un pilote de F1 a besoin d’absorber de grandes quantités de données, de passer des heures avec son équipe et de travailler sans relâche pour tirer le meilleur parti de la voiture pendant un week-end de course.

« Il peut profiter de l’année prochaine pour acquérir toutes ces compétences sans trop s’attendre à ce qu’il produise de gros résultats car, finalement, la voiture ne pourra pas le faire », explique Barretto.

« Son objectif principal l’année prochaine est essentiellement de s’assurer qu’il bat son coéquipier [Nikita Mazepin] et s’il le fait, c’est une victoire pour lui. »

Pour Rosin, il ne doute pas que Schumacher réussira dans la catégorie la plus difficile du sport automobile.

« C’est un vainqueur de course, c’est un pilote qui travaille avec des ingénieurs, c’est un pilote qui comprend la technique, le comportement de la voiture et, bien sûr, il a un excellent métier de course. Sa course est incroyable, il voit le premier couple tours de course, il sait où mettre les pneus. «

Personne ne devrait attendre trop tôt d’un conducteur dont la montée en puissance a été progressive. Rosin décrit le récent succès de Schumacher en F2 comme un processus de cinq ans.

Mais la présence de Schumacher sur la grille de F1 sera sans aucun doute un coup de pouce pour le sport et son équipe.

« Il est important pour l’avenir de la Formule 1, et de cette prochaine génération, d’avoir de grands noms qui excitent les gens, et ce nom de Schumacher va exciter les gens, qu’ils soient intéressés ou non par la F1 », déclare Barretto.