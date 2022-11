Mick Schumacher et Haas se sépareront fin 2022

Mick Schumacher quittera Haas à la fin de la saison – avec ses espoirs de trouver un siège dans une autre équipe pour 2023 semblant minces.

Dans un communiqué publié jeudi, le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré : “Je tiens à remercier Mick Schumacher pour sa contribution à l’équipe au cours des deux dernières années.”

“Le pedigree de Mick dans les catégories juniors était bien connu et il a continué à grandir et à se développer en tant que pilote pendant son temps avec Haas F1 Team – culminant avec ses premiers succès en Formule 1 avec des points plus tôt cette saison. Tout en choisissant d’aller dans des directions différentes pour l’avenir, toute l’équipe souhaite bonne chance à Mick pour les prochaines étapes de sa carrière et au-delà”, a ajouté Steiner.

L’Allemand a rejoint Haas pour 2021 pour courir aux côtés de Nikita Mazepin, Schumacher ayant remporté le championnat de F2 l’année précédente. Cette année, aux côtés de Kevin Magnussen, Schumacher a marqué ses premiers points à Silverstone avec une huitième place, suivi d’une sixième place lors de la course suivante en Autriche.

Haas a confirmé plus tard que le remplaçant de Schumacher serait l’ancien pilote de Force India et de Renault, Nico Hulkenberg.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, Schumacher a admis sa déception que son temps avec Haas touche à sa fin, tout en ajoutant qu’il était convaincu que son talent méritait une place sur la grille de F1.

“Ce sera ma dernière course avec Haas F1 Team. Je ne veux pas cacher le fait que je suis très déçu de la décision de ne pas renouveler notre contrat”, a-t-il écrit. “Néanmoins, je tiens à remercier à la fois Haas F1 et Ferrari de m’avoir donné cette opportunité. Ces années ensemble ont m’a aidé à mûrir techniquement et personnellement, et surtout quand les choses se sont compliquées, j’ai réalisé à quel point j’aime ce sport.

“C’était parfois cahoteux mais je me suis régulièrement amélioré, j’ai beaucoup appris et je sais maintenant avec certitude que je mérite une place en Formule 1. Le sujet est tout sauf clos pour moi. Les revers ne font que vous rendre plus fort.

“Mon feu brûle pour la Formule 1 et je me battrai dur pour revenir sur la grille de départ.”

