Mick Schumacher fera ses débuts en Formule 1 pour l’équipe Haas la saison prochaine.

Haas a déclaré mercredi qu’il avait engagé le fils de 21 ans du grand Michael Schumacher de F1, retirant le célèbre nom pour la première fois depuis le septuple champion à la fin de la saison 2012.

Mick Schumacher quittera la Formule 2, où il mène le classement à un tour de la fin.

Schumacher fait partie du programme de développement des pilotes de Ferrari et son arrivée prolonge la relation étroite entre Haas et le constructeur italien, qui fournit les moteurs de l’équipe américaine et de nombreux autres composants. Chez Haas, il obtient un partenaire du pilote russe Nikita Mazepin.

Le pilote britannique Callum Ilott, le plus proche rival au titre de Schumachers en F2, n’aura pas de siège. Il fait également partie du programme Ferrari et devait organiser une séance d’essais avec Haas en octobre, mais la séance a été anéantie par le mauvais temps.

Haas dit au revoir à ses deux pilotes pour 2020, Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Grosjean ratera la deuxième course de dimanche à Bahreïn après sa chute au même endroit la semaine dernière et sera temporairement remplacé par Pietro Fittipaldi.