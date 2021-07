Mick Schumacher conduit la première voiture de Formule 1 de son père Michael pour le tournage de Sky Sports F1 à Silverstone

Crédit photo : Jakob Ebrey / @JakobEbrey

Mick Schumacher a conduit la voiture que son père, Michael, a pilotée pour la première fois en Formule 1 lors d’un test spécial à Silverstone organisé par Sky Sports F1

Tournant aux côtés de Karun Chandhok pour un long métrage exclusif qui sera diffusé en couverture du GP de Belgique du 27 au 29 août, le fils du premier septuple champion de F1 a bouclé des tours dans l’emblématique Jordan 191.

Crédit photo : Jakob Ebrey / @JakobEbrey

Le mois prochain marque le 30e anniversaire des débuts en F1 de Michael Schumacher.

Schumacher était peu connu sur la scène mondiale lorsque la star montante des voitures de sport, alors âgée de 22 ans, a été propulsée sous les projecteurs de la F1 en août 1991.

Sa première sortie d’essai dans la voiture de Jordan a eu lieu à Silverstone une semaine avant le GP de Belgique de cette année-là, où il a immédiatement impressionné la direction de l’équipe et a fait ses débuts en course.

Spa 1991 : Michael Schumacher en conversation avec le propriétaire de l’équipe Eddie Jordan

Le pilote allemand s’est ensuite fait un nom en se qualifiant septième une semaine plus tard à Spa-Francorchamps, un circuit qu’il n’avait jamais piloté auparavant.

Bien qu’il ait rapidement abandonné la course en raison d’un problème d’embrayage, Schumacher avait fait une énorme impression et lors de la prochaine course à Monza, dans ce qui reste l’un des échanges d’équipe les plus soudains et les plus controversés de la F1, il était en compétition pour Benetton. Montant sur le podium au début de la saison suivante, il remporte son premier des 91 Grands Prix à son retour en Belgique un an après des débuts extraordinaires.

Crédit photo : Jakob Ebrey / @JakobEbrey

Presque exactement 30 ans plus tard, la Jordan aux livrées vertes de cette saison 1991 était de retour sur la bonne voie au cœur du sport automobile britannique, cette fois entre les mains de Mick au milieu de sa saison recrue de F1 avec Haas.

Schumacher, le champion en titre de F2 et jeune soutenu par Ferrari, a discrètement impressionné les machines de fond de grille jusqu’à présent cette saison et a surqualifié son coéquipier Nikita Mazepin à chaque session qu’il a terminée.

Le long métrage complet, dans lequel Mick et Karun conduisaient chacun la voiture, sera diffusé sur Sky F1 pendant le GP de Belgique, la première course après la pause estivale. Cette saison se poursuit le week-end prochain au GP de Hongrie en direct sur Sky à Budapest avant que le sport n’entre dans une période d’arrêt.

Vettel rend visite à Mick

La nostalgie du tournage de Schumacher n’a pas échappé à un autre célèbre pilote allemand en action à Silverstone le même jour.

Testant le 2022 de Pirelli avec Aston Martin deux jours après le GP de Grande-Bretagne, Sebastian Vettel a sauté la tête dans le garage pour rattraper son compatriote Mick, dont il sert effectivement de mentor.

Schumacher Snr a joué un rôle similaire pour Vettel, leurs carrières se sont croisées sur la grille pendant trois ans lorsque le septuple champion est revenu en F1 en 2010-12. Vettel a idolâtré Schumacher pendant son enfance et le couple a ensuite noué une amitié alors que le jeune Allemand gravissait les échelons de la F1.