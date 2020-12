MANAMA: Mick Schumacher était sur le point de remporter le championnat de Formule 2 après que l’avant-dernière course de la saison de samedi à Bahreïn ait donné à l’Allemand 14 points d’avance sur le seul rival au titre Callum Ilott avec un maximum de 17 encore disponibles.

Le fils du sept fois champion de Formule 1 Michael sortira de F1 l’année prochaine après avoir obtenu un siège chez Haas, propulsé par Ferrari. Il a terminé septième de la course avec le Britannique Ilott sixième.

Schumacher, qui a commencé 18e et neuf places derrière son compatriote Ferrari Academy Ilott, a marqué deux points supplémentaires pour le tour de course le plus rapide pour s’assurer que son avance sur le Britannique reste inchangée.

La dernière course aura lieu dimanche sur le circuit de Sakhir.

Les deux premiers sont désormais les seuls pilotes à disputer le titre, la course de samedi remportée par Red Bull et le protégé de Honda, Yuki Tsunoda, devant le Chinois Guanyu Zhou et le futur coéquipier de Haas de Schumacher Nikita Mazepin.

Tsunoda, qui devrait courir en Formule 1 la saison prochaine chez AlphaTauri, propriété de Red Bull, a grimpé à la troisième place du championnat.

La tenue Prema de Schumacher a remporté le titre par équipe pour la première fois en F2.