Norcross, l’ancien propriétaire de la discothèque Sugar Hut à Brentwood qui figurait beaucoup dans l’émission de télé-réalité « The Only Way Is Essex », est décédé jeudi.

« Tellement triste d’apprendre aujourd’hui le décès de M. Sugarhut @micky_norcross, » tweeté « Un gars très talentueux, sympathique et amusant, qui a fait une énorme marque sur Brentwood. »

La police d’Essex a déclaré que les agents avaient été appelés à une adresse à Bulphan, dans l’Essex peu avant 15h15, heure locale.