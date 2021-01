Mick Mulvaney, Stephanie Grisham et d’autres responsables de l’administration Trump démissionnent après l’émeute au Capitole

WASHINGTON – Mick Mulvaney, ancien chef de cabinet par intérim du président Donald Trump, a annoncé jeudi qu’il avait démissionné de son poste d’envoyé spécial américain en Irlande du Nord, le dernier d’une série de responsables de l’administration à partir après que les partisans du président aient pris d’assaut et vandalisé le Capitole bâtiment.

« J’ai appelé [Secretary of State] Mike Pompeo hier soir pour lui faire savoir que je démissionnais de cela. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas rester », a déclaré Mulvaney à« Squawk Box »de CNBC.

Mulvaney a déclaré qu’il avait pris la décision après s’être entretenu avec sa famille mercredi soir et a suggéré qu’il pourrait y avoir d’autres démissions à suivre.

«Ceux qui choisissent de rester, et j’en ai parlé avec certains d’entre eux, choisissent de rester parce qu’ils craignent que le président ne mette quelqu’un de pire», a déclaré Mulvaney. « Je ne serais pas surpris de voir plus de mes amis démissionner au cours des prochaines 24 à 48 heures. »

Matthew Pottinger, conseiller adjoint à la sécurité nationale, a également démissionné à la suite des troubles au Capitole américain, selon l’un des conseillers du président.

Les démissions interviennent deux semaines avant l’investiture du président élu Joe Biden et ont été déclenchées après que des émeutiers ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole mercredi alors que le Congrès travaillait pour voter officiellement sur les votes du collège électoral.

De nombreux émeutiers venaient directement du «Save America Rally» de Trump qui avait débuté quelques heures plus tôt près de la Maison Blanche. Trump leur a parlé pendant plus d’une heure, insistant, sans preuves, sur le fait que l’élection avait été volée et les a encouragés à marcher vers le Capitole américain dans le cadre de sa campagne de pression sur le vice-président Mike Pence, qui a présidé les débats. Pence a défié le président et a annoncé qu’il n’avait pas le pouvoir constitutionnel d’accepter ou de rejeter le vote du collège électoral afin de modifier le résultat des élections.

Après le rassemblement, une foule pro-Trump a commencé à se débattre avec la police sur les marches du Capitole et s’est forcée à pénétrer dans le bâtiment, forçant Pence à être emporté dans un endroit sûr et la chambre du Sénat à être évacuée.

Les émeutiers ont alors commencé à briser les fenêtres du Capitole, à vandaliser le bâtiment, et ont même été vus à l’étage du Sénat, assis à l’estrade.

La nouvelle des démissions est sortie peu après le début des émeutes.

Stephanie Grisham, chef de cabinet de la Première Dame Melania Trump et ancienne attachée de presse du président, a démissionné mercredi, publiant un communiqué disant qu’elle était fière des « nombreuses réalisations » de l’administration.

«Ce fut un honneur de servir le pays à la Maison Blanche», a-t-elle déclaré dans sa déclaration publiée sur Twitter. «Je suis très fière d’avoir fait partie de la mission de Mme Trump d’aider les enfants du monde entier, et fière des nombreux réalisations de cette administration. «

Sa déclaration ne mentionnait pas explicitement la violence, mais selon Reuters,elle a été poussée à démissionner en raison des événements de mercredi.

L’attachée de presse adjointe Sarah Matthews a également été parmi les premières à présenter sa démission mercredi soir après les fracas de Capitol Hill.

Matthews, qui travaillait sous la secrétaire de presse Kayleigh McEnany, a déclaré qu’elle était « honorée » de servir Trump, mais a souligné qu’elle était « perturbée » par les événements d’aujourd’hui.

« J’ai été honorée de servir dans l’administration Trump et fière des politiques que nous avons adoptées. En tant que personne travaillant dans les couloirs du Congrès, j’ai été profondément perturbée par ce que j’ai vu aujourd’hui », a-t-elle déclaré dans un communiqué, selon un responsable de l’administration. « Je démissionnerai de mon rôle, avec effet immédiat. Notre nation a besoin d’un transfert pacifique du pouvoir. »

Anna Cristina « Rickie » Niceta, secrétaire sociale de la Maison Blanche, a remis sa démission à la suite des émeutes de Capitol Hill, selon un responsable de l’administration.

Niceta, qui a été embauchée par la Première Dame en 2017, a aidé à superviser les événements de la Maison Blanche dans le cadre de l’aile Est. Elle est devenue le deuxième membre du personnel de l’aile Est à démissionner après la démission de Grisham plus tôt.

D’autres qui seraient envisageant de faire de même, le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien et le chef de cabinet adjoint Chris Liddell.