Mulvaney : Non, nous avions fait beaucoup de recherches.

Salle: Quel genre de processus aviez-vous suivi à l’avance pour vous assurer que vos canards étaient tous alignés avant la date limite du 21 décembre ?

Michael Williams : Gardez à l’esprit que c’était le deuxième arrêt que nous subissions. Nous en avions vécu une première au début de janvier de la même année – qui était la plus folle du point de vue du processus. Au cours de celle-ci, nous venions de nous démener, car la précédente s’était déroulée plusieurs années plus tôt sous une administration complètement différente avec des objectifs de fermeture complètement différents, alors que nous essayions de déterminer dans quelle mesure nous pouvions rester ouverts et comment nous pourrions maintenir le public [operations] aussi normal que possible tout au long de l’épreuve.

Salle: Quel est le pouvoir discrétionnaire de l’OMB lorsqu’il s’agit de maintenir les activités ouvertes plutôt que de les fermer ? Et quelle est la politique autour de cela ?

Mulvaney : C’est la vraie histoire ici. La discrétion est considérable. Les statuts stipulent que nous avons un pouvoir discrétionnaire quant à « la protection de la propriété ». Mais qu’est-ce que c’est ? Vous pouvez « exclure » des personnes d’un arrêt [the technical term for allowing them to work] basé sur « la santé et la sécurité ». Mais il y a là beaucoup de latitude.

Ce dont je me souviens, c’est que nous étions vraiment concentrés sur les monuments nationaux. Je me souviens de la fermeture de 2013 que l’équipe d’Obama avait non seulement fermé les monuments, mais avait également installé une clôture autour des monuments avec des pancartes indiquant « Fermé en raison de la fermeture du gouvernement ». Si vous voulez passer un moment amusant, allez Google ce signe . Cela ressemble à un tweet de Trump : un mot sur trois est en majuscule sans raison. C’est hystérique.

Emma Doyle : Ils ont dispensé les employés de le faire. Ils ont amené sept personnes pour ériger un [fence] autour du mémorial de la Seconde Guerre mondiale pour faire valoir que la fermeture avait un impact sur les personnes qui visitaient Washington DC, qui autrement n’auraient pas été touchées. C’est une décision très politique et il y a beaucoup de discrétion. Il n’y a vraiment aucune raison en matière de santé et de sécurité d’empêcher les gens de continuer à explorer un mémorial en plein air et non clôturé qui n’a normalement pas de guides.

Salle: En 2018, était-il impératif de garder le plus de choses ouvertes possible ? Et de qui venait cet impératif ?

Mulvaney : Moi.

Salle: Quels étaient les calculs derrière cela ?

Mulvaney : Ce ne sont pas des calculs. C’est juste une question de politique. Lorsque j’étais au Congrès, je ne savais pas que le Bureau de la gestion du budget avait un pouvoir discrétionnaire sur ce qui restait ouvert et ce qui était exclu. En fait, je ne connaissais même pas le terme « déchéance des crédits », qui est pourtant ce dont il s’agit. Nous avions donc beaucoup appris sur un arrêt, et plus nous en apprenions, plus nous apprenions comment l’administration Obama avait réellement tourné la vis afin d’augmenter le coût politique – pour donner l’impression que les choses étaient aussi mauvaises que possible. Cela ne veut pas dire que c’est illégal, mais nous avons compris, D’accord, si Obama pouvait tourner la molette dans un sens, nous pourrions tourner la molette dans l’autre sens. Nous voulions essayer de minimiser l’impact afin de pouvoir concentrer notre attention sur le problème en question, c’est-à-dire la sécurité des frontières.

Doyle : J’ai travaillé pour Mick en 2013 à la Chambre lorsque nous avons connu cette fermeture de 16 jours, et je pense que pour beaucoup d’entre nous qui étaient là pour cela, sans savoir exactement quel était le pouvoir discrétionnaire de l’OMB, c’était comme s’il y avait un pouvoir discrétionnaire – mais il c’était difficile de savoir d’où ça venait. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait pensé «Oh, si jamais nous sommes dans cette position, nous le chercherons.» Mais lorsque nous sommes arrivés à cette position, nous avons pensé : «C’est le bon moment pour déterminer ce qui doit exactement fermer et ce qui peut rester ouvert..»

Williams : D’après mon expérience, les employés de carrière de l’OMB veulent plus ou moins maintenir les politiciens sur une voie étroite, mais vous pouvez déplacer un peu ce cadran vers la gauche ou vers la droite. Évidemment, Obama l’a déplacé assez loin vers la gauche, et nous voulions le déplacer un peu vers la droite. Il y a donc beaucoup de discrétion pour déplacer ce cadran dans un sens ou dans l’autre – pas une discrétion totale, mais quand même une tonne, parce que les exceptions sont si vagues et sujettes à interprétation.

Salle: Alors Mick, après que le directeur de l’OMB ait signé cette feuille de papier fermant officiellement le gouvernement, quel rôle l’OMB joue-t-elle dans la gestion d’une fermeture ?

Mulvaney : Eh bien, vous y seriez déjà préparé, n’est-ce pas ? Ce n’est pas comme si un arrêt était une surprise – à l’exception de cette valeur aberrante [in 2013]. Nous envoyons des avis à l’avance — soit dit en passant, je crois savoir que ces avis ont déjà été envoyés par le bureau de la CAMO —, puis le délai arrive et vous avez déjà effectué le travail de base. Vous avez jeté les bases avec les différentes agences, et elles ont entamé le processus d’identification qui sera exempté et qui sera mis en congé. Et puis vous mettez en œuvre ce plan dès que la date est passée – donc dans ce cas, probablement une minute après minuit le 22 décembre.

Doyle : Je pense que c’est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ce n’est pas comme laisser tomber une porte et sceller quelque chose. Cela revient plutôt à appliquer une pression sur les freins d’une voiture et à la ralentir. Cela représente en réalité deux semaines de travail à l’avance, alors qu’on s’attend peut-être à un déficit de crédits. En fait, cela représente tout autant de travail au sein de l’OMB, que vous parveniez ou non à un accord à la dernière minute, car vous ne pouvez pas mettre de côté ce travail et espérer que le Congrès franchira le cap. Il existe une équipe au sein de l’OMB appelée BRD – la Division de l’examen du budget – et c’est elle qui supervise ce processus. Ces personnes ont donc travaillé d’arrache-pied ces dernières semaines, mettant ces plans en place, discutant avec les agences et répondant à des questions telles que « Et si j’avais du personnel à l’étranger ? « Est-ce que je ramène les gens ? « Est-ce qu’on achète leur billet de retour maintenant ?

Williams : Les membres de l’équipe BRD ont presque leur propre langage qu’ils parlent à leurs homologues des agences. Environ une semaine après la date limite, ils lanceront un appel à l’échelle du gouvernement au cours duquel les responsables du BRD diront à leurs homologues : «Nous prévoyons un arrêt, » ou «Nous ne prévoyons pas d’arrêt», selon ce qu’ils pensent. Mais en tout cas, disent-ils : «Une planification prudente nous oblige à être bla, bla, bla, bla, bla,» et puis ils se lancent dans le baratin. Il s’agit en quelque sorte d’un appel direct aux agences – du genre «Hé, cette chose va probablement arriver, » ou non.

Salle: Quelle est l’ambiance à l’OMB pendant cette fenêtre de deux semaines que vous décrivez ?

Doyle : Nous avons acheté beaucoup de pizza. Beaucoup de pizzas.