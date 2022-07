Mick Moloney, champion de la musique irlandaise, décède à 77 ans

Mick Moloney, un musicologue et multi-instrumentiste irlandais américain qui a joué, enregistré, produit et enseigné la musique folklorique irlandaise lors de concerts et de festivals d’art et de danse à travers les États-Unis, est décédé le 27 juillet dans son appartement du quartier de Greenwich Village à Manhattan. . Il avait 77 ans. L’Université de New York, où il a pris sa retraite en tant que professeur distingué mondial de musique et d’études irlandaises, a annoncé sa mort, citant la famille de M. Moloney. Aucune cause n’a été fournie.

En tant qu’interprète et conférencier, M. Moloney a joué un rôle clé dans l’élévation de la musique irlandaise des pubs et des ceilidhs (soirées de chants, danses et contes) de son enfance à un public mondial. Il a enregistré ou produit plus de 70 albums de musique irlandaise et organisé d’innombrables festivals irlandais à travers les États-Unis. Il a joué dans des salles de concert bondées, souvent avec l’ensemble Green Fields of America, qu’il a cofondé en 1977.

En 1999, il a reçu « pour son travail dans le folklore public », un National Heritage Award du National Endowment for the Arts, remis par la première dame Hillary Clinton.

Son amour était pour la musique irlandaise traditionnelle, dont certaines remontaient à 200 ans ou plus, la plupart n’ayant jamais été enregistrées ni même écrites. Il a établi un contraste saisissant entre cette mine de sons historiques et l’image moderne de la musique irlandaise qui émerge souvent au sein de la diaspora chaque jour de la Saint-Patrick avec des chansons nostalgiques telles que “Danny Boy” et “When Irish Eyes Are Smiling”.

Tout comme l’ethnomusicologue et folkloriste Alan Lomax l’a fait pour la musique folk et le blues américains au XXe siècle, M. Moloney a fait revivre des chansons et des histoires irlandaises vieilles de plusieurs siècles et les a réincarnées à travers ses propres enregistrements ou a travaillé avec des maisons de disques pour les convertir d’anciens 78 vinyle rpm sur CD.

Dans sa musique, son jeu, son écriture et son enseignement, il a exploré les liens historiques méconnus entre la musique irlandaise et la musique des Appalaches, la région espagnole de Galice et l’Afrique. Il a également étudié les diverses versions indigènes du violon, du banjo et de la cornemuse. Il a étudié les similitudes et les collaborations artistiques entre les immigrants irlandais aux États-Unis au milieu du XIXe siècle et les Juifs européens arrivés peu de temps après, décrivant comment les membres des deux communautés à tendance artistique se sont retrouvés en tant qu’artistes collaboratifs à Broadway.

L’un des albums les plus connus de M. Moloney, “McNally’s Row of Flats” (2006), était basé sur des chansons du XIXe siècle co-écrites aux États-Unis par un immigrant irlandais, Ed Harrigan, et son ami immigrant juif David Braham. La chanson-titre, datant de 1882, décrit de façon vivante les immigrants du monde entier vivant dans la pauvreté du Lower East Side de Manhattan : « Et c’est l’Irlande et l’Italie/Jérusalem et l’Allemagne/les Chinois et les Africains et un paradis pour les rats/Tous mélangés neige et temps pluvieux / Ils constituent les locataires de la rangée d’appartements de McNally.

L’une des chansons de vaudeville les plus légères de M. Moloney, “Si ce n’était pas pour les Irlandais et les Juifs”, comprenait un couplet sur les immigrants comme fondement du succès du pays : “Que ferait vraiment vraiment cette grande nation yankee / Si elle n’était pas pour un Levy, un Monahan ou un Donohue/Où trouverions-nous nos policiers/Pourquoi l’Oncle Sam aurait les Blues/Sans les Pats et les Isadores, il n’y aurait pas de grands magasins/Si ce n’était pas pour les Irlandais et les Juifs.

En plus de mettre en lumière des chansons sur l’immigration massive aux États-Unis après la famine de la pomme de terre en Irlande au milieu du XIXe siècle, il a également chanté et écrit sur ce qu’il considérait comme des parallèles significatifs entre les communautés irlandaise et afro-américaine aux États-Unis, toutes deux chassées de leur patrie par la force ou la négligence coloniale.

En 2002, M. Moloney a publié le livre “Far From the Shamrock Shore: The Story of Irish-American Immigration Through Song”, considéré comme une enquête fondamentale sur la musique irlandaise américaine de l’époque de la guerre civile et qui a été soutenu par un publié séparément. CD. Il travaillait sur un livre de suivi quand il est mort.

Michael Moloney est né à Limerick, dans le sud-ouest de l’Irlande, le 15 novembre 1944. Adolescent, il écoutait des chanteurs folk américains, en particulier les Weavers et Burl Ives, et commença à jouer du banjo ténor à l’âge de 16 ans, ajoutant plus tard la guitare et la mandoline. . Parce qu’il trouvait peu de musique traditionnelle autour de chez lui à l’époque, il faisait de l’auto-stop ou prenait un bus sur la rivière Shannon, jusqu’au comté de Clare, où il enregistrait des chanteurs et des musiciens folkloriques locaux et les copiait chez lui.

Jeune homme, il est diplômé de l’University College de Dublin et a joué pendant cinq ans dans le groupe de folk contemporain, les Johnstons, avant d’immigrer aux États-Unis en 1973. Bien que le groupe se soit dissous depuis longtemps, il y a un Johnstons Folk annuel. Festival en Irlande ; M. Moloney s’y est produit, à Slane Castle, en mai 2022 avec les Green Fields of America, apparaissant avec Athena Tergis, ancienne violoniste principale du spectacle théâtral “Riverdance”.

Tombé amoureux des États-Unis lors de tournées et de chants dans les années 1960, il a d’abord déménagé à Philadelphie pour étudier le folklore et la vie populaire à l’Université de Pennsylvanie, où il a obtenu une maîtrise et finalement un doctorat en 1992, bien qu’il n’ait pas pris gentiment aux personnes qui l’appellent le Dr Moloney. Au fil des ans, il a enseigné des cours d’ethnomusicologie, de folklore et d’études irlandaises à Penn ainsi qu’aux universités de Georgetown et de Villanova. Il est devenu citoyen américain.

Ses deux mariages, avec Philomena Murray et Judy Sherman, se sont soldés par un divorce. Ces dernières années, M. Moloney a partagé son temps entre son appartement de Greenwich Village et la capitale thaïlandaise, Bangkok, où il vivait avec sa compagne, Sangjan Chailungka. D’autres survivants incluent un fils de son premier mariage, Fintan Moloney de West Chester, Pennsylvanie ; un frère; et trois sœurs.

En Thaïlande, M. Moloney a en grande partie raccroché son banjo et a rejoint un vieil ami irlandais, le père Joe, pour collecter des fonds pour les orphelins au Mercy Center de Bangkok.