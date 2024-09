MICK MARS déclare que son deuxième album solo à venir sera « un pas en avant » par rapport à « The Other Side Of Mars »

Dans une nouvelle interview avec Tonalité-Parler, Motley Crue guitariste Mick Mars a parlé de l’inspiration musicale de son premier album solo récemment sorti, « L’autre côté de Mars »et le prochain effort de suivi, sur lequel il travaille actuellement avec l’ingénieur/producteur Chris Collier. Il a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il faut que ce soit différent. Et je l’ai déjà dit – sur ce disque que j’ai fait, « L’autre côté de Mars »a été mon premier pas vers l’endroit où se trouve mon esprit. Surtout quand on écoute des chansons comme ‘Défait’ et « Race meurtrière »et certaines de ces chansons comme ça, je les aurai toujours, mais ces chansons sont plus là où je veux aller. Sur ce prochain album, nous travaillons actuellement, Chris et moi, c’est un niveau au-dessus, c’est un pas en avant – le niveau suivant. En d’autres termes, ce que j’essaie de faire, c’est de prendre Mick Mars « J’ai des fans avec moi. Et quand je m’accompagne, comme quand je fais l’album, je m’avance parfois, mais c’est comme un voyage. Tu t’assois et tu mets le disque, il t’emmène quelque part. Et c’est pareil avec celui-ci, mais à un niveau supérieur. »

En mai dernier, Mars dit « L’émission matinale des rockers » sur la variété des sons et des styles musicaux abordés sur « L’autre côté de Mars »: « Je pense que le fait d’être seul ne me donne aucune limite ni aucune restriction. Je peux aller où je veux. Mon album est assez diversifié. Il montre différentes facettes de la façon dont j’écris ou dont j’aborde la musique, juste beaucoup de choses différentes. »

En ce qui concerne le temps qu’il lui a fallu pour rassembler le matériel pour « L’autre côté de Mars », Mick a déclaré : « Certains d’entre [the ideas] Je l’ai fait pendant un certain temps, mais il m’a fallu quatre bonnes années pour sortir ce que je voulais vraiment. Parce que j’écoute certains de mes vieux trucs et je me dis : « Beurk », et je m’en débarrasse. Parce que ça sonne daté. Je ne voulais pas donner l’impression d’être un vieux rocker qui joue encore de la musique des années 80. Et ce n’est pas une mauvaise chose, mais je ne pouvais pas rester là. J’avais besoin d’obtenir quelque chose de différent ou quelque chose que les gens n’attendraient pas vraiment de moi. »

Mars a poursuivi en disant qu’il est capable d’avoir plus de liberté avec son projet solo qu’il n’aurait pu en avoir avec Motley Crue« Je peux jouer n’importe quoi », a-t-il déclaré. « J’ai joué de tout, de la musique country à beaucoup de choses différentes, beaucoup d’influences différentes, beaucoup de gens que j’écoute, tout du classique, Mozart, Beethovenet tous ces gens, et la musique country, et toutes sortes de choses. Je suis tombé amoureux du blues. »

« L’autre côté de Mars » est sorti le 23 février. L’effort a été rendu disponible via Marspropre label 1313, SARLen partenariat avec IRM.

Le rockeur de Birmingham, Alabama Jacob Bunton a largement collaboré avec Mars sur « L’autre côté de Mars ».

Bunton avait déjà travaillé avec d’anciens GUNS N’ROSES batteur Steven Adler et CENDRILLON leader Tom Keiferet a des crédits d’écriture de chansons avec Mariah Carey, Steven Tyler et Robinson fuméentre autres.

Bunton chante en solo sur toutes les chansons sauf deux des 12 chansons de « L’autre côté de Mars ».

Parmi les autres invités du LP, on trouve AILIER/ALICE COOPER claviériste Paul Taylor, CORNES batteur Ray Luzieret Brion Gamboaqui s’est occupé du chant principal sur les chansons « Défait » et « Race meurtrière ».

Bunton a déjà dirigé les groupes d’Alabama MARS ÉLECTRIQUE et LYNAM.

En février dernier, Mick dit Joe Rock de la Station de radio WBAB qu’il voulait amener la musique de son deuxième album solo dans une direction légèrement différente de ce qu’il avait fait sur « L’autre côté de Mars »« Un autre niveau. Il faut que ce soit comme ça », a-t-il expliqué. « Je ne suis pas un jeune. Et je ne suis pas un homme noir déprimé ou quelque chose comme ça. Mais quand on commence à vieillir, on commence à se dire : « Je ne veux plus faire ça. Essayons ceci ou passons à un niveau supérieur ou passons à un autre niveau », au lieu de répéter le même genre de choses, ce qui est [what you sometimes do when you are stuck in an] tournée-d’album,-tournée-d’album [cycle]. Et bien souvent, quand cela fait Il arrive que vous vous répétiez un peu et que cela devienne à peu près la même chose après un certain temps. J’ai donc la chance d’être vieux – j’ai réussi à arriver jusqu’ici – mais de pouvoir changer ma musique, ma prochaine étape. Je ne veux pas rester à ce niveau. Je dois passer à la vitesse supérieure à chaque fois. Et si je peux faire un troisième [album]ce sera encore un cran, bien sûr. »

Concernant les musiciens invités qu’il aimerait éventuellement approcher pour apparaître sur son deuxième album solo, Mick a déclaré : « Je pense à différentes choses, je suppose. À un moment donné, j’étais juste en train de fantasmer à ce sujet. Je ne sais même pas si cela fonctionnerait. Mais je pensais, genre, Sabrer [GUNS N’ ROSES] est un bourgeon et appelle Sabrer et en disant : « Hé, viens là-bas et fais le fou. » Et Doug Pinnick [KING’S X]juste pour jouer de la basse, pas pour chanter, mais pour son jeu de basse. Et je pense que les fans apprécieraient ça, mais je ne sais pas ce que ça donnerait. Mais je suis prêt à prendre le risque, bien sûr.

« En ce qui concerne les autres choses, revenons un peu en arrière et disons que beaucoup de gens s’attendaient à davantage d’un album de blues. [from me this time around] », a-t-il poursuivi. « Je pourrais peut-être y mettre une chanson de blues, mais le genre de blues qui donne envie de se lever et de se battre. Après avoir bu quelques bières, je vais me défouler sur ce morceau. [guy]. Mais oui, je peux faire ce genre de choses. Je suis tellement ouvert, et j’ai tellement de liberté pour emmener mon projet n’importe où, bien sûr, et dans n’importe quelle direction. Tout est ouvert. C’est un sentiment génial, vraiment génial, de pouvoir m’exprimer comme je le souhaite. Je pourrais sortir et trouver, disons, une chanteuse inconnue et juste totalement avoir quelque chose qui est donc différent de ce que vous attendez de moi. Je ne sais pas si les gens faire Je sais ce qu’ils attendent, parce que je ne sais pas ce que je vais faire ensuite. faire Je sais ce que je vais faire ensuite, mais je ne sais pas.

Quand Mars a annoncé sa retraite de la tournée avec Motley Crue en octobre 2022, en raison de l’aggravation de ses problèmes de santé, il a affirmé qu’il resterait membre du groupe, avec Jean 5 prenant sa place sur la route. Cependant, il a depuis déposé une plainte contre Motley Crue devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, affirmant qu’après son annonce, le reste de CRÜE a tenté de l’éliminer en tant qu’actionnaire important de la société et des participations commerciales du groupe par le biais d’une assemblée générale des actionnaires.

Mars — dont le vrai nom est Robert Alan Deal — a servi comme Motley Crueguitariste principal du groupe depuis la création du groupe en 1981.

