Mick Lynch accuse le ministre conservateur d’avoir menti au sujet des pourparlers sur la grève du rail

Le patron du syndicat des chemins de fer, Mick Lynch, a accusé le secrétaire aux transports, Mark Harper, de “ne pas dire la vérité” sur les négociations visant à mettre fin aux grèves des trains, alors que cinq jours de nouvelles actions revendicatives commencent.

Le ministre conservateur a démenti les affirmations du dirigeant du syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) selon lesquelles le gouvernement avait bloqué un accord avant Noël – insistant sur le fait que «ce n’est absolument pas vrai».

Mais M. Lynch a déclaré que le département de M. Harper était intervenu en insérant “huit ou neuf” conditions – y compris des trains réservés aux conducteurs – pour contrecarrer un règlement sur les salaires et les conditions.

Dit que le secrétaire aux transports a nié l’affirmation, le chef de RMT a déclaré à Sky News: “Eh bien, il ne vous dit pas la vérité … Il peut nier tout ce qu’il veut – cela ne veut pas dire que ce n’est pas vrai.”

M. Lynch a déclaré: “Nous faisions des progrès avec les sociétés d’exploitation ferroviaire, puis un dimanche après-midi avant la grève, ils ont décidé de torpiller les pourparlers en imposant des conditions aux négociations qu’ils savaient que nous ne pourrions jamais accepter.”

Il a ajouté: «C’était une intervention directe des ministres du gouvernement. S’il dit que cela ne s’est pas produit, il ne vous dit tout simplement pas toute la vérité.

Environ la moitié des lignes ferroviaires britanniques sont fermées et seulement un cinquième des services fonctionnent alors que des milliers de membres RMT de Network Rail et des opérateurs ferroviaires organisent deux débrayages de 48 heures à partir de mardi et vendredi. Les chauffeurs du syndicat Aslef feront grève jeudi.

M. Harper a appelé les dirigeants de My Lynch et de RMT à « quitter le piquet de grève et à se mettre autour de la table des négociations » alors que les passagers font face à de nouvelles perturbations.

M. Lynch a répondu : « J’irais le rencontrer maintenant s’il le souhaite. Ce que nous n’arrêtons pas d’entendre de la part du gouvernement, c’est qu’il veut faciliter un accord, mais en fait, il ne fait rien… Dès que Mark Harper veut se rencontrer, nous sommes disponibles.

Le secrétaire général du RMT a appelé le gouvernement à présenter des propositions exactes et a déclaré que même les patrons des chemins de fer étaient désormais « désespérés » face à la position du gouvernement. “Les plus hauts responsables de l’industrie sont aussi frustrés que nous que le gouvernement ne facilite pas un règlement.”

M. Harper, interrogé sur la raison pour laquelle il n’y a pas eu de pourparlers cette semaine, a déclaré : « Parce que les syndicats ont décidé de faire grève cette semaine… Il y a une offre salariale juste et raisonnable sur la table. Il n’y a pas un puits sans fond de l’argent des contribuables ici.

Secrétaire aux transports Mark Harper (fil de sonorisation)

Le secrétaire aux Transports a également suggéré que les passagers pourraient abandonner les chemins de fer pour toujours si les grèves se poursuivaient.

“Le problème est qu’après la pandémie, nous avons vu que 40% des navetteurs n’ont pas recommencé à utiliser les chemins de fer”, a-t-il déclaré à Times Radio. “Les dirigeants syndicaux qui appellent les gens à sortir de la grève risquent de nuire à l’industrie et aux travailleurs qu’ils prétendent représenter.”

Les ministres craindraient que les passagers ne soient dissuadés d’utiliser les trains de façon permanente. Une source gouvernementale a déclaré Les temps a déclaré: «C’est un acte d’automutilation – une génération de passagers va simplement radier les chemins de fer. Nous parlons de cicatrices permanentes.

Tim Shoveller, négociateur en chef de Network Rail, a déclaré que l’entreprise publique souhaitait “travailler maintenant avec le RMT pour apporter des éclaircissements là où il y a eu un malentendu” avec l’offre rejetée, et la soumettre à un autre vote des membres du syndicat.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme: «Nous n’avons besoin que de 2 000 personnes qui n’ont pas voté la dernière fois pour changer leur vote et l’accord passera. Donc, nous pensons que c’est à portée de main.

Kate Nicholls, directrice générale de UK Hospitality, a déclaré que la dernière série de grèves ferait des centres-villes des «villes fantômes pendant encore une semaine». Elle a ajouté : « Assez, c’est assez ; cela doit cesser maintenant.

M. Lynch a mis en garde contre d’autres grèves au-delà du printemps à moins que le gouvernement ne change de position. « Nous avons un mandat qui court jusqu’en mai et nous pourrions voter à nouveau. Nous ne voulons pas faire cela. Nous avons besoin d’une amélioration de l’offre.