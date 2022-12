Mick Lynch accuse Grant Shapps d’avoir fait traîner le conflit ferroviaire

Inscrivez-vous à l’e-mail de voyage gratuit de Simon Calder pour des conseils d’experts hebdomadaires et des réductions pour économiser de l’argent Recevez l’e-mail de voyage de Simon Calder

Au début de la dernière grève nationale des chemins de fer, le patron du principal syndicat impliqué a accusé l’ancien secrétaire aux Transports, Grant Shapps, d’avoir bloqué un règlement du conflit de six mois.

Mick Lynch, secrétaire général du syndicat RMT, a déclaré L’indépendant: “Je pense que Grant Shapps a toujours mis la main dessus, parce qu’ils [the cabinet] faire un « round robin » sur les propositions.

« Il va diriger la nouvelle vague de lois anti-commerce. Je pense donc qu’il y a des gens qui interviennent et qui opposent leur veto à la position du ministère des Transports.

« J’ai dit au ministre, au secrétaire d’État, qu’il n’a pas l’autorité d’un ministère indépendant.

“D’autres personnes lui disent quoi faire et d’autres personnes lui disent quoi écrire dans les propositions. Et c’est là que se situe le blocage.

“Nous parlerons aux deux parties, Network Rail et les TOC, pour voir si nous pouvons faire avancer les choses, et nous sommes disponibles à tout moment pour le faire.”

La plupart des trains sont supprimés aujourd’hui et demain, lors des 9e et 10e journées de grève nationale convoquées par le RMT cette année. D’autres grèves auront lieu les 16 et 17 décembre et les 3 et 7 janvier.

M. Lynch a déclaré: «Nous sommes désolés des perturbations causées. Nous essayons de minimiser cela. Nous n’avons pas été en grève depuis deux mois, pour essayer d’obtenir un règlement négocié, mais nous n’en sommes pas plus proches – certainement sur les compagnies ferroviaires.

“Avec Network Rail, nous essaierons de nous mettre autour de la table avec eux, et en fait, avec toute autre personne qui peut aider, y compris les ministres des chemins de fer et les secrétaires d’État s’ils veulent venir participer.”

Lundi, le RMT a annoncé que 63,6 des membres avaient accepté son conseil de rejeter la proposition de Network Rail pour une augmentation de 9% sur deux ans.

Le secrétaire général a déclaré : « Network Rail a fait beaucoup de travail. Ils avaient une énorme équipe de communications, ils faisaient de la propagande à l’intérieur de l’entreprise, ils attiraient les gens sur des forums et tout le reste, et nos membres ont résisté à cela.

« Ils ne veulent pas accepter l’accord. Ils pensent que c’est sous-évalué et ils n’aiment toujours pas les conditions que les entreprises imposent à l’accord – les changements dans leur vie professionnelle.

Concernant le différend avec les opérateurs ferroviaires, M. Lynch a déclaré qu’un ajout de dernière minute d’une demande d’extension de “l’exploitation uniquement par le conducteur” (DOO) des trains signifiait qu’elle serait automatiquement rejetée.

“Nous n’adhérerons jamais volontairement au DOO, et bien que ce soit dans le document, nous ne pouvons pas l’accepter et nous ne pourrons pas le soumettre à un référendum”, a-t-il déclaré.

Sur la BBC Aujourd’huil’actuel secrétaire aux Transports, Mark Harper, a refusé à plusieurs reprises de dire s’il insistait pour que l’opération réservée aux conducteurs soit introduite au dernier moment dans la proposition du Rail Delivery Group.

Il a déclaré à l’émission : « Je n’ai bloqué aucune offre, bien au contraire. Je me suis assuré qu’il y avait une offre améliorée sur la table.

« C’est une offre très juste et raisonnable. Certains syndicats l’ont accepté et il est très regrettable que le RMT l’ait rejeté d’emblée.

« La réforme a été sur la table tout au long de ce processus. Nous devons avoir un chemin de fer durable qui soit équitable pour les contribuables.

“J’ai travaillé très dur pour m’assurer que nous avions des offres sur la table.

« Le contribuable a investi énormément d’argent dans le réseau ferroviaire pour faire face aux conséquences de la pandémie. Quarante pour cent des navetteurs n’ont pas repris le chemin de fer, soit 20 % de l’ensemble des passagers.

“Nous allons devoir procéder à une réforme si nous voulons avoir un chemin de fer durable.”