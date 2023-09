Mick Jagger ne montre aucun signe de ralentissement avec les Rolling Stones avant le début de leur nouvel album.

La sortie de « Hackney Diamonds » par le groupe de rock sera leur premier album de matériel original en 18 ans.

Jagger fait la couverture du WSJ Magazine et a admis qu’il avait des problèmes de « vieillesse » dans l’interview. Il a également déclaré qu’il avait commis des « erreurs » en étant le leader et l’un des fondateurs des Rolling Stones pendant plus de six décennies.

LES ROLLING STONES SURVIVENT ANNULENT LA CULTURE, LA CONTROVERSE AVEC LA NOUVELLE MUSIQUE 60 ANS PLUS TARD

Jagger a expliqué que le problème de la « vieillesse » est que « les gens se sentent impuissants, inutiles et sans importance ».

Il pense que les affaires des Rolling Stones lui survivront.

« Vous pouvez avoir une entreprise à titre posthume maintenant, n’est-ce pas ? Vous pouvez faire une tournée à titre posthume », a-t-il fait remarquer.

CHARLIE WATTS, LE BATTEUR DES ROLLING STONES, MORT À 80 ANS

Il a également évoqué les défis auxquels le groupe est confronté dans l’industrie musicale.

La légende du rock a avoué qu’il avait fait pression sur ses camarades du groupe pour s’assurer qu’ils étaient sur la bonne voie pour la sortie de leur album.

Jagger, 80 ans, a réfléchi à son projet catégorique pour le groupe après avoir terminé leur tournée en 2022.

Il se souvient d’avoir rencontré le guitariste et co-fondateur Keith Richards, affirmant que les Stones devaient intensifier leurs efforts après leur tournée. Même si Richards était d’accord, il avait certains doutes.

« Ce que je veux faire, c’est écrire quelques chansons, aller en studio et terminer le disque d’ici la Saint-Valentin », a déclaré Jagger à Richards, selon le WSJ Magazine. « C’est juste un jour que j’ai choisi – mais tout le monde s’en souvient. Et puis nous partirons en tournée avec, comme avant. »

ALEXANDRA, LA FILLE DE KEITH RICHARDS DES ROLLING STONES, SE RAPPELLE UNE TOURNÉE AVEC LÉGENDE QUAND Elle était ENFANT : « CELA A ÉTÉ OUVRANT LES YEUX »

Richards a déclaré à Jagger que la sortie du nouvel album n’aurait jamais lieu.

« J’ai dit : ‘Cela n’arrivera peut-être jamais, Keith, mais c’est le but. Nous allons avoir une putain de date limite' », a déclaré Jagger.

« Sinon, nous allons juste aller en studio pendant deux semaines, puis en ressortir, et puis six semaines plus tard, nous allons y retourner. Genre, non. Fixons-nous une date limite. »

Richards a finalement accepté la pression de Jagger sur les délais.

« Ce n’est pas que vous soyez pressé », a noté Jagger à propos du projet. « Mais vous ne faites pas la prise 117. Pour ne pas vous enliser dans des conversations sur la question de savoir si cette chanson est bonne, si elle en vaut la peine. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Jagger a continué à parler des attentes liées à son rôle dans le groupe et a avoué qu’il avait été confronté à des défis tout au long des 60 ans de mandat du groupe.

« Je veux dire, c’est un peu mon rôle, vous savez ? Je pense que les gens s’attendent à ce que je fasse ça », a-t-il expliqué au média.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je ne pense pas que quiconque dise : ‘Oh, je devrais jouer le rôle de » clarté « .’ Je ne vois pas Ronnie [Wood] en me disant : « Mick, je pense que tu devrais te retirer du rôle de clarté et du rôle de vision et je le ferai. » Personne d’autre ne veut le faire ! Je viens de me faire larguer avec. Et j’ai fait beaucoup d’erreurs quand j’étais très jeune. Mais tu apprends. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les membres du groupe Jagger, Richards et Wood se préparent pour la sortie de leur nouvel album en octobre.

« Hackney Diamonds » est le premier album studio original du groupe depuis « A Bigger Bang » en 2005. C’est aussi leur premier album depuis la mort de leur batteur d’origine, Charlie Watts, en 2021.