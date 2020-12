La star de Home And Away, Mick Innes, est décédée à l’âge de 67 ans après une bataille contre une maladie pulmonaire.

L’acteur né en Nouvelle-Zélande – qui jouait Rod dans le feuilleton australien – est décédé samedi matin dans sa maison familiale à Christchurch, selon Stuff.co.nz.

Son ami Roberto Nascimento a déclaré au site Web qu’Innes souffrait d’une maladie pulmonaire obstructive chronique avant sa mort.

Il avait été admis à l’hôpital, mais voulait mourir chez lui entouré de sa famille.

Nascimento a déclaré: « Je pense qu’il s’est toujours battu jusqu’au bout …

«Le médecin pouvait dire qu’il se fatiguait, que sa respiration était pénible et qu’il ne voulait pas se retrouver à l’hôpital.

« Quand il est décédé, il était entouré de sa famille, il était dans les bras de sa mère. Elle était là jusqu’à la fin et c’est une femme très résistante. »







Il aurait demandé que certaines de ses cendres soient envoyées à Perth et Darwinto soit dispersées près de celles de la défunte épouse, l’acteur autochtone Jedda Cole.

Elle est décédée à 40 ans en 2008.

Nascimento a ajouté qu’Innes avait passé des années à lutter contre les problèmes de dépendance, mais qu’il était sobre depuis plus de 15 ans et qu’il était très fier de sa sobriété.

Il a poursuivi: « Il travaillait pour faire amende honorable avec les gens qu’il estimait devoir le faire. C’était un homme compliqué mais très intéressant et aimable. »

Innes laisse dans le deuil trois enfants et deux petits-fils





Innes a commencé à jouer dans les années 1980 en Australie et est apparu dans des émissions telles que Sunny Skies, Hounds, Super City et émission de télévision pour enfants The Amazing Extraordinary Friends.

En plus de travailler à la télévision, il était également un vétéran du théâtre et a créé son propre spectacle sur scène appelé Zen Dog, qui reflétait ses propres batailles dans la vie réelle avec la toxicomanie et l’alcoolisme.

Un documentaire sur sa vie, Butterfly, devrait sortir l’année prochaine.