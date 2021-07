Mick Harford : la légende de Luton Town exhorte les hommes à subir des examens de la prostate après son propre diagnostic de cancer | Actualités footballistiques

Le directeur adjoint et directeur du recrutement de Luton Town, Mick Harford, exhorte les hommes à subir un examen de la prostate après son propre diagnostic de cancer.

Luton a annoncé que la légende du club Harford quitterait ses fonctions au club pour suivre un traitement de radiothérapie à la mi-août.

L’homme de 62 ans a reçu un diagnostic de cancer en décembre 2020 mais a continué à travailler avec les Chapeliers pendant la pandémie de Covid-19.

Un homme sur huit recevra à un moment donné de sa vie un diagnostic de cancer de la prostate. C’est le cancer le plus fréquent chez les hommes et la probabilité d’en souffrir augmente avec l’âge.

Harford dit qu’il a rendu son diagnostic public parce qu’il voulait encourager les hommes à se faire dépister et sensibiliser à la fréquence à laquelle la maladie peut être.

« La principale raison pour laquelle j’ai parlé est d’encourager les gens à aller se faire tester. Je veux sensibiliser les gens à la maladie et savoir que n’importe qui peut la contracter », a-t-il déclaré.

















1:30



Harford dit qu’il se concentre sur un rétablissement complet et décrit les difficultés causées par les symptômes qu’il éprouve



« Cela vient à des degrés divers. J’espère qu’avec mes médicaments et les consultants que je vois, je suis au bon endroit.

« Tout d’abord, j’ai pensé aux fans de Luton Town. Si je pouvais aider certains hommes qui viennent à Kenilworth Road, je serais ravi. Si je peux aider n’importe qui, n’importe où, je serais ravi.

« Je veux le diffuser et j’espère pouvoir aider certaines personnes en faisant passer le mot.

« Nous avons essayé de garder le silence, mais nous sommes arrivés au point où nous avons pensé que la meilleure chose à faire était de parler et d’aider autant de personnes que possible. »

Image:

Le badge Prostate Cancer UK est visible à l’écran et sur les managers de la Football League depuis 2018



Harford dit qu’il a été surpris par le diagnostic alors qu’il était au courant du travail effectué par Prostate Cancer UK et de leur importance dans le football, après avoir vu le présentateur et ambassadeur caritatif Jeff Stelling les promouvoir dans l’émission Soccer Saturday de Sky Sports News.

« Parfois, vous pensez que vous êtes invincible en tant que sportif, vous ne serez pas affecté, mais nous sommes vulnérables », a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas comment je l’ai eu, mais j’ai le sentiment que c’était mon mode de vie, le mauvais régime, ne pas vivre correctement. Nous en avons parlé au consultant, il a dit de ne pas vous concentrer sur (ce qui s’est passé avant), mais concentrez-vous pour vous en débarrasser.

« C’est une perspective positive fantastique. C’est là que je suis, les symptômes ne sont pas très agréables, je suis de haut en bas au milieu de la nuit. C’est très lent, je vais aux toilettes et cela prend une éternité. C’est toutes sortes de des choses différentes et ce n’est pas très agréable.

« J’avais toujours l’habitude de regarder le badge sur la veste de Jeff Stelling sur Sky Sports News samedi après-midi – je n’ai jamais pensé que ce serait moi, pour être honnête avec vous.

Image:

Harry Kane s’échauffant pour un match de Premier League la saison dernière portant un maillot de sensibilisation au cancer de la prostate au Royaume-Uni



« Je savais de quoi il s’agissait, (le message de Prostate Cancer UK) était administré à travers le football. J’en étais parfaitement conscient, mais nous, footballeurs et hommes, pensons que nous sommes invincibles. Cela peut vous attraper à tout moment. Veuillez vous faire tester et assurez-vous que vous vont bien. »

Harford a admis qu’il était submergé alors que de nombreuses personnalités de la communauté du football, y compris ses anciens clubs Sunderland, Birmingham, Derby et Lincoln, se sont toutes tournées vers les médias sociaux pour lui offrir leur plein soutien.

« J’ai été submergé par le soutien que j’ai reçu. J’ai reçu des messages de toutes sortes de personnes, et ma famille et moi avons beaucoup d’appréciation.

« Le soutien du club, du staff, du conseil d’administration et des joueurs a été brillant et très compréhensif. Je n’aurais pas pu demander plus. »

Harford, qui a changé son mode de vie depuis son diagnostic, subira désormais jusqu’à 12 semaines de radiothérapie quotidienne dans le cadre d’un plan de traitement de trois ans.

« Ce n’est pas une opération (pour moi). Le cancer s’est propagé à certaines régions », a-t-il expliqué.

« Il y a des effets secondaires avec le médicament, il peut vous rendre très déprimé certains jours. C’est un cours de trois ans pour le médicament.

« Le traitement que je reçois s’appelle radiothérapie ciblée. Il durera 10 à 12 semaines chaque jour. Certaines personnes sont affectées par différents effets secondaires, j’espère que je ne le suis pas.

« Dès que j’ai découvert mon diagnostic, j’ai essayé de changer mon mode de vie, de mieux manger, de faire de l’exercice et d’essayer de perdre du poids.

« J’ai supprimé l’alcool de mon alimentation et je me sens bien pour ça. Je me sens bien à l’extérieur mais à l’intérieur, ce n’est pas si bon. Je vais continuer à me battre et rester fort, je veux juste encourager les gens.

« J’espère que je serai dans un meilleur endroit et que je récupérerai plus tôt à cause de cela, mais il faudra trois ans de médicaments pour disparaître. Si cela revient après cela, j’ai un problème. »