Mick Fleetwood dit que Fleetwood Mac pourrait avoir “fini” de jouer ensemble après la mort de Christine McVie

Mick Fleetwood a partagé ses réflexions sur la possibilité d’une réunion de Fleetwood Mac après le décès de sa compagne de longue date Christine McVie.

Le musicien de 75 ans a déclaré au Los Angeles Times qu’il ne croyait pas que le groupe se produirait à nouveau après la mort de McVie à l’âge de 79 ans en novembre.

“Je pense qu’en ce moment, je pense vraiment que la ligne dans le sable a été tracée avec la perte de Chris”, a déclaré Fleetwood au point de vente lors de la 65e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles dimanche soir.

“Je dirais que nous avons fini, mais nous l’avons tous déjà dit. C’est en quelque sorte impensable en ce moment.”

Le natif britannique a déclaré qu’il avait l’intention de se produire à nouveau, mais “pas en tant que Fleetwood Mac”. Il a noté que ses camarades de groupe actuels Stevie Nicks, Mike Campbell et Neil Finn ainsi que l’ancien membre Lindsey Buckingham sont restés actifs en tournée et en tournée.

“Ils sortent tous et jouent, donc je vais faire la même chose, trouver des gens avec qui jouer”, a déclaré le batteur.

Lors de la remise des prix, Fleetwood a été rejoint par Sheryl Crow et Bonnie Raitt pour un hommage à McVie lors du segment In Memoriam.

Le trio a interprété le hit “Songbird” de Fleetwood Mac en 1977, que McVie a écrit pour l’album “Rumours”, lauréat d’un Grammy Award.

Crow jouait du piano pendant qu’elle et Raitt chantaient l’air tandis que Fleetwood les accompagnait sur un tambour parlant. Avant les Grammys, Fleetwood a réfléchi à honorer McVie lors de la cérémonie.

“C’est un grand moment”, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight sur le tapis rouge de l’arène Crypto.com.

“Je veux dire, égoïstement, en privé, c’est une autre étape vers la fermeture pour avoir perdu Chris si récemment. Elle était vraiment comme une sœur pour moi, un autre membre du groupe évidemment dans Fleetwood Mac et une chère, chère, chère amie.”

La mort de McVie a été annoncée le 30 novembre dans une déclaration partagée sur son compte Instagram officiel.

“Au nom de la famille de Christine McVie, c’est avec le cœur lourd que nous vous informons du décès de Christine”, indique le communiqué.

“Elle est décédée paisiblement à l’hôpital ce matin, mercredi 30 novembre 2022, des suites d’une courte maladie.

“Elle était en compagnie de sa famille. Nous vous prions de bien vouloir respecter l’intimité de la famille en ce moment extrêmement douloureux, et nous aimerions que chacun garde Christine dans son cœur et se souvienne de la vie d’un être humain incroyable et d’un musicien vénéré qui était universellement aimé. RIP Christine McVie.”

Mac Fleetwood a également partagé une déclaration sur le compte Instagram de McVie.

“Il n’y a pas de mots pour décrire notre tristesse face au décès de Christine McVie”, a-t-il déclaré. “Elle était vraiment unique en son genre, spéciale et talentueuse au-delà de toute mesure.

“Elle était la meilleure musicienne que l’on puisse avoir dans son groupe et la meilleure amie que l’on puisse avoir dans sa vie. Nous avons eu tellement de chance d’avoir une vie avec elle.

“Individuellement et ensemble, nous avons profondément chéri Christine et nous sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons. Elle nous manquera tellement.”

Fleetwood a également rendu hommage à McVie sur ses pages de médias sociaux. Il a partagé une note qui disait: “C’est un jour où ma chère douce amie Christine McVie a pris son envol … et nous a laissés les gens terrestres pour écouter avec impatience les sons de cet” oiseau chanteur ” … rappelant à un et tout cet amour est tout autour de nous à atteindre et à toucher dans cette vie précieuse qui nous est offerte.”

“Une partie de mon cœur s’est envolée aujourd’hui… Tout de toi va me manquer Christine McVie. Les souvenirs abondent… Ils s’envolent vers moi.”

L’auteur-compositeur-interprète et claviériste d’origine britannique a été la force créatrice de certains des plus grands succès de Fleetwood Mac, notamment “Everywhere”, “Little Lies”, “Say You Love Me”, “Songbird” et “Don’t Stop”.

Elle était une présence constante dans un groupe connu pour ses fréquents changements de composition et ses personnalités volatiles, notamment Nicks et Buckingham.

McVie a rejoint le groupe en 1970 après avoir épousé le bassiste du groupe John McVie. Elle est restée avec Fleetwood Mac jusqu’en 1997, date à laquelle elle a annoncé qu’elle quittait le groupe après avoir développé une peur de voler.

Après des années de semi-retraite, McVie est revenu dans le groupe en 2014. Fleetwood Mac s’est lancé dans une tournée mondiale qui comprenait Buckingham et Nicks. McVie et Buckingham se sont associés pour l’album de 2017 “Lindsey Buckingham/Christine McVie”, qui a fait ses débuts à la 17e place du classement Billboard 200. C’était le dernier album que McVie a enregistré avant sa mort.