Mick Beale nommé manager des Rangers alors que l’ancien patron de QPR succède à Giovanni van Bronckhorst à Ibrox | Nouvelles du football

Les Rangers ont nommé Mick Beale comme nouveau manager jusqu’en 2026.

Le joueur de 42 ans est arrivé lundi sur le terrain d’entraînement du club pour terminer son transfert de QPR, où il a pris ses fonctions il y a moins de six mois, et remplace Giovanni van Bronckhorst, qui a été limogé la semaine dernière.

Beale – qui entretient de bonnes relations avec les Rangers depuis son départ en tant qu’entraîneur en novembre dernier – sera rejoint par les entraîneurs Damian Matthew, Harry Watling et Neil Banfield, avec d’autres nominations prévues.

Image:

Neil Banfield, Harry Watling et Damian Matthew rejoignent Beale chez Rangers





Il a déclaré: “C’est fantastique d’être de retour et de voir tout le monde ce matin, il y a de nouveaux visages mais certaines personnes que je connais très bien, donc c’est génial de voir tout le monde.

“Je suis extrêmement fier, c’est un club de football merveilleux, merveilleux, c’est une institution.

“Pour tous ceux qui travaillent ici, c’est un immense privilège, mais être le manager de ce club de football, c’est extrêmement spécial.

“Certaines personnes merveilleuses se sont assises sur cette chaise avant moi, et je suis extrêmement fier d’être la personne assise ici maintenant.”

Image:

Le directeur sportif des Rangers, Ross Wilson (à gauche), a déclaré que la nomination de Beale avait été prise après “une semaine intense de discussions” avec divers candidats.





Le directeur sportif Ross Wilson a ajouté : “Je suis ravi d’accueillir de nouveau Michael dans les Rangers. Je sais à quel point il est enthousiaste à propos de tout ce qui accompagne le prestige d’être l’entraîneur des Rangers.

“De même, nos joueurs et le personnel du terrain d’entraînement et d’Ibrox sont impatients de travailler avec Michael. Il a un plan clair et se mettra immédiatement au travail avec le groupe, ainsi que le personnel technique et de soutien.

“Enfin, il s’agit d’un poste de direction convoité et après une semaine de discussions intenses, je tiens à remercier sincèrement tous les excellents gestionnaires que nous avons rencontrés pour discuter de ce rôle.”

Image:

Le président des Rangers, Douglas Park, a déclaré que le conseil soutiendrait à la fois Beale et Wilson





Le président des Rangers, Douglas Park, a déclaré: “Je suis ravi d’accueillir Michael en tant que nouveau manager alors que nous visons à renforcer nos performances sur le terrain.

“Michael est une nomination très excitante pour nous, et son énergie et son ambition se sont démarquées à la fois lorsqu’il était ici auparavant et dans les discussions que nous avons eues avant sa réintégration.

“Le conseil soutiendra à la fois Michael et Ross Wilson pour faire de cette nomination un succès, et je lui souhaite le meilleur pour l’avenir.”

Le parcours de Beale pour devenir le patron des Rangers

Image:

Beale (à droite) a passé trois ans chez les Rangers en tant qu’entraîneur sous Steven Gerrard





En 2002, Beale a rejoint l’académie de Chelsea en tant qu’entraîneur et a passé 10 ans au club avant de déménager à Liverpool où il continuerait à travailler avec les U23.

À l’âge de 36 ans, il a été nommé directeur adjoint de Sao Paulo, pour démissionner de son poste à peine sept mois plus tard et retourner à Anfield.

Beale a ensuite passé trois ans chez Rangers au sein de l’équipe des coulisses de Steven Gerrard, aidant le club à remporter son 55e titre de premier plan en 2021 avant de déménager avec Gerrard à Aston Villa.

En juin, 20 ans après le début de son parcours d’entraîneur, Beale a scellé son premier rôle d’entraîneur-chef à QPR et a emmené le club au sommet du championnat en octobre.

Ce formulaire a conduit à une approche des Wolves alors qu’ils cherchaient un nouveau manager, mais Beale l’a refusé, citant “l’intégrité et la loyauté” comme raison.

Pourquoi a-t-il choisi les Rangers plutôt que les Wolves ?

Image:

Beale a entretenu de bonnes relations avec les personnalités d’Ibrox depuis son départ l’année dernière





Beale a parlé de son désir de diriger un jour la Premier League, il peut donc sembler étrange qu’il ait refusé les Wolves en octobre, pour quitter QPR pour les Rangers quelques semaines plus tard.

Cependant, ce qui ne peut être sous-estimé, c’est son amour pour le club et l’Écosse après ce premier passage à Glasgow.

Après plus d’un an d’absence, il a toujours entretenu de bonnes relations avec des personnalités du club dont le directeur sportif gersois Ross Wilson et a même assisté à un match contre Aberdeen le mois dernier.

Image:

Le directeur sportif des Rangers Ross Wilson et le directeur général Stewart Robertson (au centre) ont mené la recherche du remplaçant de Giovanni van Bronckhorst





Alors qu’il n’a remporté qu’un seul titre de champion aux côtés de Gerrard, l’espoir de livrer plus d’argenterie ne lui a pas échappé.

Plus de 50 000 fans rempliront Ibrox chaque semaine – ce que tous les clubs ne peuvent pas se vanter – et la pression à fournir à ces supporters est ce sur quoi il prospère.

L’attrait du football de la Ligue des champions est une autre énorme motivation. Les Rangers ont subi une terrible campagne sous Van Bronckhorst cette saison – perdant tous les matchs – mais il sera confiant de constituer une équipe capable de se battre contre l’élite européenne l’année prochaine.

En dehors du terrain, il est entendu que sa famille a eu du mal à s’installer dans les West Midlands, après son déménagement de Glasgow, et un retour dans un environnement familier était également attrayant.

Qu’est-ce qui s’en vient pour les Rangers ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les joueurs des Rangers étaient de retour au centre d’entraînement du club lundi pour commencer les préparatifs d’un retour à l’action



Les Rangers ont connu un début de saison 2022/23 difficile sous Van Bronckhorst.

Une multitude de mauvais résultats – qui ont conduit à son licenciement – signifient que l’équipe a neuf points de retard sur le leader du Celtic en Premiership écossaise.

L’équipe a également enduré une campagne de Ligue des champions qui donne à réfléchir au cours de laquelle les Rangers ont perdu les six matches de la phase de groupes, une course qui comprenait un martèlement 7-1 par Liverpool à domicile.

Les joueurs ont repris l’entraînement lundi, après une pause de deux semaines pour la Coupe du monde, et ont rencontré Beale alors qu’ils se tournent vers l’avenir.

Image:

Le premier match de championnat des Rangers après la pause de la Coupe du monde est à Ibrox contre Hibs – en direct sur Sky





Le premier match de Scottish Premiership des Rangers sous leur nouveau patron aura lieu le 15 décembre contre Hibernian à Ibrox, avec une Old Firm à peine deux semaines plus tard, les deux en direct sur Sky Sports.

Une demi-finale de Coupe de la Ligue écossaise contre Aberdeen à Hampden Park est également à l’horizon, avec la défense de la Coupe d’Écosse par la suite.

Boyd: Beale propose un pari pour les Rangers

Image:

Beale est retourné à Ibrox pour regarder les Rangers contre Aberdeen le mois dernier





S’adressant à Sky Sports, l’ancien attaquant des Rangers Kris Boyd a déclaré:

“C’est une opportunité fantastique pour Mick Beale de diriger une institution massive et un club reconnu dans le monde entier.

“Cette responsabilité entraîne une énorme pression. Il devra faire face à tout et garder son sang-froid lorsque cette pression s’accumulera dans les tribunes et sur les réseaux sociaux.

“La relation de Beale avec le club et les fans aidera, mais même s’il a du crédit en banque, cela ne va pas loin – le limogeage de Giovanni van Bronckhorst le prouve.

« Quelques mois seulement après sa course vers la finale de la Ligue Europa et sa victoire en Coupe d’Écosse, il a été limogé. Cela en soi met en évidence la pression et les exigences des Rangers.

“Il ne fait aucun doute que Beale est un entraîneur de haut niveau – certains joueurs l’ont décrit comme le meilleur avec qui ils ont travaillé.

“Vous ne travaillez pas à Liverpool, Chelsea, Aston Villa et Sao Paulo si vous n’êtes pas très apprécié, mais il y a une énorme différence entre être entraîneur et patron des Rangers.

“Les gens vont demander s’il est prêt pour un tel travail après un bref passage à QPR. C’est un pari mais les responsables d’Ibrox pensent qu’il est l’homme qu’il faut pour faire avancer le club.”

Les cinq prochains matchs des Rangers

15 décembre : Hibernian (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

20 décembre : Aberdeen (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

23 décembre : Comté de Ross (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 19h30, en direct Sports du ciel

28 décembre : Motherwell (h), Scottish Premiership, coup d’envoi à 19h45

2 janvier : celtique (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 12h30, en direct sur Sports du ciel

